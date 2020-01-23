Американский самолет разбился во время тушения пожара в Австралии

Самолет C-130 Hercules, аналогичный разбившемуся, во время тушения лесных пожаров в Австралии. Фото: AP / HOGP

Американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение во время тушения лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Три человека погибли. Информацию об этом подтвердили местные власти.

"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей на большом авиатанкере. Наши мысли и искренние соболезнования их семьям и дружному сообществу пожарных", - написала в Twitter премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

По словам комиссара региональной пожарной службы штата Шейна Фицсиммонса, причина аварии пока не установлена.

Ранее в четверг местная пожарная служба сообщила, что большой авиатанкер Lockheed C-130 Hercules, работавший в районе Сноуи Монаро, исчез с радаров спустя несколько минут после того, как достиг точки сброса воды. Обломки самолета были обнаружены в зоне активного пожара. На место происшествия были направлены пожарные расчеты, пять машин скорой помощи и два спасательных вертолета.