Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей 28-летней Павлюченковой в матче второго круга была американка Тейлор Таунсенд, которая на пять лет младше своей соперницы. 30-я ракетка мира из России добилась победы над 79-м номером рейтинга в двух сетах, но ей пришлось приложить немало усилий.

Матч прошел с ощутимым преимуществом россиянки, однако несмотря на то, что она имела вдвое больше брейк-поинтов (14 против 7), Павлюченковой удалось всего трижды взять подачу соперницы, тогда как Таунсенд свои шансы реализовала лучше, сделав два брейка.

В первом сете россиянке удалось склонить чашу весов в свою пользу лишь при счете 5:5. Два подряд выигранных гейма принесли ей победу в партии. Американка спокойно восприняла эту неудачу и во втором сете продолжала оказывать отчаянное сопротивление и даже смогла дойти до тай-брейка, где силы и мастерство ее окончательно подвели - 7:6 (7:1). Павлюченкова вышла в третий круг, где ее ожидает непростой матч против второй ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии.

Проиграла свой матч ветеран российского тенниса Светлана Кузнецова. 34-летняя россиянка уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6.