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23.01.2020 11:50
Рубрика: Спорт

Андрей Рублев пробился в третий круг Australian Open

Текст: Максим Домчев
Россиянин Андрей Рублев преодолел барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне. Представительница России в женской сетке турнира Анна Блинкова завершила свои выступления.
Андрей Рублев в матче Australian Open против японца Юити Сугиты. Фото: AP / Lee Jin-man Андрей Рублев в матче Australian Open против японца Юити Сугиты. Фото: AP / Lee Jin-man
Андрей Рублев в матче Australian Open против японца Юити Сугиты. Фото: AP / Lee Jin-man

Во втором матче на Australian Open соперником Рублева стал занимающий 91-е место в мировом рейтинге японцем Юити Сугита. До этого пути теннисистов пересекались дважды, и в обоих случаях представитель России был сильнее.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Не стал исключением и нынешний матч. Рублев уверенно вел игру, раз за разом ставя противника в тупик. В двух первых сетах японцу удалось взять всего пять геймов - 6:2, 6:3. Непростой получилась третья партия. Теннисисты дошли до тай-брейка, где Рублев также взял верх - 7:5. На то, чтобы одержать победу он затратил почти два часа.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Пьером-Югом Эрбером.

В женской сетке турнира россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг. Она проиграла Зарине Дияс из Казахстана - 6:4, 3:6, 4:6.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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