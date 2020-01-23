Андрей Рублев пробился в третий круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублев преодолел барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне. Представительница России в женской сетке турнира Анна Блинкова завершила свои выступления.

Во втором матче на Australian Open соперником Рублева стал занимающий 91-е место в мировом рейтинге японцем Юити Сугита. До этого пути теннисистов пересекались дважды, и в обоих случаях представитель России был сильнее.

Не стал исключением и нынешний матч. Рублев уверенно вел игру, раз за разом ставя противника в тупик. В двух первых сетах японцу удалось взять всего пять геймов - 6:2, 6:3. Непростой получилась третья партия. Теннисисты дошли до тай-брейка, где Рублев также взял верх - 7:5. На то, чтобы одержать победу он затратил почти два часа.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Пьером-Югом Эрбером.

В женской сетке турнира россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг. Она проиграла Зарине Дияс из Казахстана - 6:4, 3:6, 4:6.