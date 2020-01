Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека

На раскопках в Геркулануме, уничтоженном вместе с Помпеями в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувий, сделана редчайшая и первая в своем роде находка. Обнаружены останки человека, у которого сохранились мягкие ткани, а именно - мозг.

Выяснилось, что в результате мощного жара при извержении мозг погибшего превратился в стекловидную массу, а потому сохранился до наших дней. Такое произошло в результате быстрого нагрева примерно до 520 градусов Цельсия и последующего быстрого охлаждения. Останки жертвы извержения были найдены на деревянной кровати, погребенной под слоем вулканического пепла. Об этом говорится в статье, опубликованной археологами из Университета Неаполя Федерико II в американском медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые обращают внимание на то, что обнаружение мягких тканей человека спустя столь большое время после смерти - первый случай за всю историю археологических раскопок.

Геркуланум был уничтожен большими потоками раскаленной вулканической лавы с температурой более 400 градусов, которые залили город со скоростью примерно 100 км/ч. Столь быстрая катастрофа в то же время способствовала сохранению города - лава заполнила все помещения зданий, прекратив доступ воздуха и как бы запечатав город в саркофаг. Снова открыт Геркуланум был лишь в 1710 году, когда местный крестьянин нашел мраморные обломки, копая колодец.