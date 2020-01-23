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23.01.2020 15:35
Рубрика: Общество

В Англии автономные шаттлы-роботы начали перевозить пассажиров

Текст: Юрий Гень

В Великобритании в графстве Глостершир посетителей торгового центра Cribbs Causeway впервые начали перевозить автономные пассажирские шаттлы. Роботизированные транспортные модули выглядят как микроавтобусы без водителей и способны взять на борт несколько человек, чтобы перевозить их между торговыми рядами и по общественным пешеходным зонам. Об этом сообщается на официальном сайте концорциума CAPRI, который занимается разработкой и объединяет предприятия и научные институты.

Цель проекта - массовое внедрение этого вида транспорта на дорогах Великобритании. Пассажиров призывают протестировать новинку, воспользовавшись ее услугами и сообщив о плюсах и минусах, а также о своих впечатлениях.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В конце 2020 года автономные транспортные модули планируется вывести уже на дороги города и протестировать там. Если все удастся успешно, то шаттлы частично заменят общественный транспорт или такси. Таким образом, всего через несколько месяцев в Англии можно будет увидеть картину из научно-фантастических романов, когда шаттл без водителя комфортно перевозит пассажиров туда, куда им нужно. А сейчас эту картину уже можно наблюдать в торговом центре Cribbs Causeway графства Глостершир.

Транспортные модули оснащены датчиками, радарами и системой обработки видеоинформации - для навигации в пешеходных зонах, даже если на пути окажется какой-то объект, наподобие детской коляски или велосипеда. Сообщается, что наряду с техническими испытаниями исследователи будут изучать реакцию людей на автономный транспорт.

По словам технического директора участвующей в проекте инфраструктурной компании АЕСОМ Джорджа Ланта, "для полной реализации этой идеи очень важно, чтобы потенциальные пассажиры имели возможность на себе испытать достоинства такой транспортной услуги, которая может полностью изменить способ их передвижения".

Общество Наука

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