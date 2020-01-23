Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.01.2020,  
11:08
Текст:  Алексей Моисеев

Бесполетная зона: силы Хафтара сбили беспилотник турецкого производства

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства уничтожен в Ливии. Его сбили бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Сети появились фотографии обломков этого БПЛА, принадлежащего Правительству национального единства (ПНС).

Представитель ЛНА заявил, что над ливийской столицей Триполи, в том числе над единственным международным аэропортом Митига, вводится бесполетная зона, запрещающая перемещение как военных, так и гражданских самолетов.

Известно, что войска Хафтара прикрываются доставленными из Объединенных Арабскими Эмиратов зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", а также, по некоторым данным, системами MIM-23 Hawk американского производства.

Фото: M Radzi Desa / wikimedia.org
Вымерший вид: Ми-24 исчезнувшей модификации обнаружены во Вьетнаме

В то же время на прошлой неделе ряд источников сообщал о появлении средств для борьбы с воздушными целями и у сил ПНС. В частности, обнародованы видеокадры о развертывании в районе Триполи пусковых установок ЗРК Hawk, а также доставке новейших турецких 35-мм зенитных самоходок Korkut.

Такое усиление ПВО вовлеченных в конфликт сторон объясняется резким увеличением применения ударных беспилотников, которые наносят существенный урон действующим на земле подразделениям.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Малоизвестная разработка: как Китай скопировал японского убийцу танков 21.01.2020
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 18.01.2020
ПВО
Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400 21.01.2020
В Сирии предотвратили атаку беспилотников на нашу авиабазу Хмеймим 20.01.2020
беспилотники
Субмиллиметровые РЛС для обнаружения малых дронов создадут в России 22.01.2020
Стратегический дрон "Альтиус" завершил испытания 21.01.2020