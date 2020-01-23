Биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Норвежский биатлонист преодолел 20-километровую дистанцию за 47 минут 54,3 секунды. Для 26-летнего Йоханнеса Бе эта победа стала шестой в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе место занял лидер общего зачета француз Мартен Фуркад, отставший на 11,4 секунды. Тройку замкнул еще один представитель Франции Фабьен Клод (отставание - 25,6 секунды). Никто из призеров не допустил промахов на четырех огневых рубежах.

Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, расположившийся на 16-й позиции. Он совершил две ошибки на последнем огневом рубеже и уступил Бе 2 минуты 49,7 секунды.

Результаты остальных представителей России: 17. Кирилл Стрельцов (без промахов; +2.57,5), 24. Эдуард Латыпов (один промах; +3.33,3), 35. Евгений Гараничев (три промаха; +4.56,5), 37. Никита Поршнев (три промаха; +5.01,3), 38. Матвей Елисеев (четыре промаха; +5.01,3).

Этап в Поклюке является заключительным перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет с 13 по 23 февраля в Италии. В пятницу в Словении состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров, а завершится соревновательная программа шестого этапа Кубка мира в воскресенье.