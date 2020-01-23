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23.01.2020 00:37
Рубрика: Спорт

Бойкова - Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ

Текст: Анна Козина
Спортивная пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский лидирует после первого дня соревнований на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Вторым идет еще один российский дуэт Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин. Тройку сильнейших замыкают Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые тренируются у Артура Минчука и знаменитой Тамары Москвиной, великолепно откатали свою короткую программу, установив новый мировой рекорд - 82,34 балла.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин также избежали ошибок и получили от судей 74,92 балла.

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов открывали сильнейшую разминку. Короткую программу "Болеро", которую нашей паре поставила новый тренер Марина Зуева, фигуристы начали прекрасно, чисто исполнив и тройную подкрутку, и параллельный прыжок, и выброс. Но сорвали поддержку, чего с ребятами раньше не случалось. Из-за этой обидной ошибки Тарасова - Морозов набрали всего 73,50 балла и откатились на третью позицию.

В тройке сильнейших на ЧЕ по фигурному катанию два российских спортсмена
Фото: РИА Новости
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Напомним, что в прошлом году Евгения и Владимир не смогли защитить титул и уступили "золото" французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре, которые в Граце не выступают.

Бойкова - Козловский были на ЧЕ-2019 в Минске третьими. Однако в этом сезоне претендуют на первую ступеньку пьедестала. Они, кстати, уже трижды обыгрывали более опытных и титулованных соперников Тарасову - Морозова в очном противостоянии.

Победители в турнире спортивных пар определятся в пятницу поздно вечером по московскому времени.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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