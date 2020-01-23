Британские депутаты утвердили законопроект о Brexit

Обе палаты британского парламента одобрили подготовленный кабинетом Бориса Джонсона законопроект о Brexit, передает ТАСС. Теперь документу предстоит получить формальное одобрение королевы Елизаветы II, и ожидается, что оно будет получено в конце этой недели.

После того, как документ обретет силу закона, соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС должно быть ратифицировано Европарламентом. По оценкам экспертов, там тоже не ожидается каких-либо сложностей.

Аналитик обращают внимание на то, что законопроект ранее отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, не желающие выхода королевства из состава Евросоюза, но их апелляции к Елизавете II вряд ли смогут подтолкнуть ее не подписывать документ.