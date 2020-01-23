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23.01.2020 11:16
Рубрика: В мире

Британский парламент утвердил сделку по Brexit

Текст: Екатерина Забродина
Многострадальный законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС, который несколько раз блокировали парламентарии Соединенного королевства, на этот раз утвержден. Таким образом, 31 января в 23.00 по местному времени (в континентальной Европе как раз наступит полночь) состоится политический "развод" Лондона и Брюсселя, сроки которого несколько раз переносились. Об итогах голосования пишет The Telegraph.
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Frank Augstein
СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года

Как пишет издание, законопроект премьера Джонсона в среду вечером "преодолел последнее парламентское препятствие" и после года споров направляется на утверждение Ее величества Елизаветы II. Ранее Палата общин отклонила все пять поправок, предложенных Палатой лордов, отправив законопроект обратно в верхнюю палату для окончательного голосования. Пэры решили не возвращать его в Палату общин в затянувшемся процессе законодательного "пинг-понга", утвердив документ.

Так что после наступления "часа икс" начнется переходный период, предусматривающий торговые переговоры между сторонами. Если бы "пост-разводное" соглашение было снова провалено, то Британии пришлось бы выходить из ЕС без соглашения - по сценарию так называемого "жесткого брекзита", чреватого катаклизмами в экономике и социальной сфере. Похоже, что их удается избежать.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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