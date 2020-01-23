Британский парламент утвердил сделку по Brexit

Многострадальный законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС, который несколько раз блокировали парламентарии Соединенного королевства, на этот раз утвержден. Таким образом, 31 января в 23.00 по местному времени (в континентальной Европе как раз наступит полночь) состоится политический "развод" Лондона и Брюсселя, сроки которого несколько раз переносились. Об итогах голосования пишет The Telegraph.

Как пишет издание, законопроект премьера Джонсона в среду вечером "преодолел последнее парламентское препятствие" и после года споров направляется на утверждение Ее величества Елизаветы II. Ранее Палата общин отклонила все пять поправок, предложенных Палатой лордов, отправив законопроект обратно в верхнюю палату для окончательного голосования. Пэры решили не возвращать его в Палату общин в затянувшемся процессе законодательного "пинг-понга", утвердив документ.

Так что после наступления "часа икс" начнется переходный период, предусматривающий торговые переговоры между сторонами. Если бы "пост-разводное" соглашение было снова провалено, то Британии пришлось бы выходить из ЕС без соглашения - по сценарию так называемого "жесткого брекзита", чреватого катаклизмами в экономике и социальной сфере. Похоже, что их удается избежать.