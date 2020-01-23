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23.01.2020 19:29
Рубрика: В мире

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Текст: Диана Ковалева
Фото: REUTERS/Leah Millis Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis

Стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, и теперь они впервые показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом заявили в организации "Бюллетень ученых-атомщиков".

"Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах - не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня", - заявила глава "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Фото: iStock
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По словам ученых, причинами роста ядерной угрозы являются недостаточные действия в вопросе климатических изменений, а также рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве.

Бронсон отметила, что последние два года "влиятельные лидеры" разрушают международные соглашения с жесткими режимами контроля, которые являются, по ее словам, самыми эффективными методами сдерживания угроз. А профессор Института международной политики в сфере науки и технологий Шэрон Скассони заявила, что человечество стремительно теряет достижения в сфере ядерных вооружений. Примером этому служит выход Вашингтона из "иранской" ядерной сделки. По мнению Скассони, в 2020 году может распасться соглашение с Ираном, а также серьезно пострадать договор о ядерном нераспространении.

Кроме того, Скассони отметила, что в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова по-прежнему нет прогресса, а лидер КНДР Ким Чен Ын и вовсе "потерял веру в переговорные способности президента Трампа". Профессор не оставила без внимания и выход США из ДРСМД, а также отсутствие всякой определенности в Вашингтоне касаемо продления СНВ-3, к которому с 2017 призывает Россия.

Напомним, что в 2018 и 2019 годах часы Судного дня, которые впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году​​​, стояли на отметке две минуты до полуночи. Столько же времени они показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным периодом стал 1991 год: тогда до полуночи, которая символизирует наступление ядерного катаклизма, часы показывали 17 минут.

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