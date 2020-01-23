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23.01.2020 10:24
Рубрика: В мире

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Текст: Диана Ковалева
Количество заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 617 человек. Об этом говорится в сообщении комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, опубликованном в 14.00 в четверг по местному времени (09.00 мск).
Фото: AP Photo/Dake Kang
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Больше всего заболевших, 444 человека, зарегистрировано в провинции Хубэй. Здесь же произошли все 17 зафиксированных летальных исходов. Далее по количеству инфицированных следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

Напомним, что ранее в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал о более 570 подтвержденных случаях заражения, 17 из которых привели к смерти.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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