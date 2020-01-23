Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Количество заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 617 человек. Об этом говорится в сообщении комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, опубликованном в 14.00 в четверг по местному времени (09.00 мск).

Больше всего заболевших, 444 человека, зарегистрировано в провинции Хубэй. Здесь же произошли все 17 зафиксированных летальных исходов. Далее по количеству инфицированных следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

Напомним, что ранее в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал о более 570 подтвержденных случаях заражения, 17 из которых привели к смерти.