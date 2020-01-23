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23.01.2020 22:16
Рубрика: В мире

ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере

Текст: Ольга Онежская

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры. Бумаги были рассекречены еще 15 лет назад, однако в открытый доступ попали только сейчас. Об этом сообщают журналисты программы "Специальный репортаж" телеканала "Звезда".

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Особое внимание к себе привлек 4-страничный доклад американской разведки от 1951 года под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". Вот как характеризуется в документе Бандера: "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина".

Также в докладе детально рассказывается о преступлениях, совершенных на оккупированной Германией территории: "10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков".

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Сам доклад подписан следующим образом: "Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников".

Напомним, что антисемитизм и террор в отношении евреев являлся одной из составляющих идеологии украинского националистического движения под руководством Степана Бандеры. В 1940-1950 гг. он руководил Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА). В январе 2010 года бывший президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины. Правда, впоследствии это решение было отменено судом. Сегодня попытки Киева героизировать националиста вызывают острую критику в России, Израиле, Польше и других странах.

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