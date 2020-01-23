Десять человек стали жертвами мощного шторма в Испании

Жертвами мощного шторма "Глория", который в последние дни обрушился на северо-восток Испании, стали по меньшей мере 10 человек. По данным газеты El Mundo, еще четверо числятся пропавшими без вести, а 66 человек были госпитализированы.

Из-за шторма на побережье Испании с воскресенья бушевали сильные порывы ветра, снегопады и дожди. Прибрежные зоны в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония) и на острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) терзали высокие волны, всплески которых поднимались в высоту на полтора десятка метров. А улицы небольшого городка Тосса-де-Мар в Каталонии оказались затоплены пеной, взбитой гигантскими волнами и ветром. Местным жителям приходится пробиваться сквозь нее практически вброд, высота пены достигает 80 сантиметров.

По словам метеорологов, в четверг шторм начал понемногу стихать. Однако за минувшие дни он успел поставить несколько рекордов. Так, в Каталонии местами выпало около 200 литров осадков на квадратный метр, а возле Мальорки была зафиксирована самая большая волна в западном Средиземноморье - высотой 14,22 метра, порывы ветра достигали 144 км в час.

Почти в половине испанских провинций был объявлен максимальный уровень опасности. Около 220 тысяч человек остаются без электричества, закрыты школы, многие магазины и рестораны, перекрыты сотни дорог, парализованы порты (многие лодки и яхты затонули), поезда следуют с большими задержками.