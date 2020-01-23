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23.01.2020 11:04
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, может ли грейпфрут сжигать жир

Текст: Сергей Бабкин
Фото: npdesignde / istock Фото: npdesignde / istock
Фото: npdesignde / istock

Вопреки расхожему мнению, грейпфрут не обладает способностью сжигать жир. Тем не менее некоторые свойства этого фрукта позволяют назвать его диетическим продуктом. Об этом агентству "Москва" рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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"Грейпфруты содержат большое количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и могут быть частью оптимального рациона питания, - сообщила Стародубова. - В грейпфруте содержится довольно большое количество органических кислот, что определяет характерный вкус фрукта".

Несмотря на это, грейпфрут все же не обладает жиросжигающими свойствами, подчеркнула диетолог. Однако его калорийность небольшая - на уровне свежей моркови, поэтому включать грейпфрут в рацион вполне оправданно, считает она.

Стародубова отметила, что грейпфруты можно употреблять наряду с другими фруктами и овощами. Однако злоупотреблять ими специалист не советует: максимальная доза грейпфрута - 200-250 граммов 2-3 раза в неделю.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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