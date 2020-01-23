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23.01.2020 13:59
Рубрика: В мире

"Диснейленд" военно-исторической тематики может появиться в Нормандии

Текст: Владимир Шилов

Во Франции всерьез рассматривают идею создания рекреационного парка, посвященного открытию второго фронта в ходе Второй мировой войны. По словам авторов проекта, необычный военный туркластер, получивший созвучное с Диснейлендом название D-Day Land (День Д - кодовое обозначение даты высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году), позволит в увлекательной и ненавязчивой форме познакомить подрастающее поколение США и Европы с историей крупнейшей десантной операции.

Фото: US Air Force/wikipedia.org
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По словам главы региона Нормандия и экс-министра обороны Франции Эрве Морена, бюджет проекта составляет почти 100 миллионов евро. Его реализация намечена на 2024 год. Устроители пообещали объединить просветительскую программу и семейный отдых с бургерами и попкорном. Специально для этого здесь предусмотрено строительство выставочного центра, 3D-кинотеатра, спортивного комплекса, многочисленных ресторанов и кафе.

Не за горами и открытие первого аттракциона по мотивам "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга. Здесь планируют проводить масштабные военно-исторические реконструкции с воспроизведением высадки десанта с использованием малых плавсредств, захват плацдарма и атаку на позиции немцев.

Однако у активистов ветеранских организаций Франции возникли вопросы к данной инициативе. Противники парка уже выступили против превращения истории в доходный бизнес.

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