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23.01.2020 12:54
Рубрика: Культура

Огромное древнее судно обнаружено на дне Вислы

Текст: Денис Передельский
Фото: A. Szerszen / Stowarzyszenia Archeologow Jutra Фото: A. Szerszen / Stowarzyszenia Archeologow Jutra
Фото: A. Szerszen / Stowarzyszenia Archeologow Jutra

В Польше подводные археологи при обследовании дна реки Висла обнаружили остатки большого грузового корабля, который затонул несколько сотен лет назад.

Как сообщает Nauka w Polsce, исследование провели члены Общества археологов будущего при поддержке Варшавского университета. Они обследовали дно Вислы на протяжении нескольких километров. В результате им удалось найти несколько затонувших кораблей. Один из них отличается огромными размерами, к тому же он хорошо сохранился.

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"Вероятно, это была шкута - большое деревянное грузовое плоскодонное парусно-гребное судно, - считает руководитель проекта, подводный археолог Артур Брзошка. - Такой тип судов широко использовался с XIV до XVIII века. Длина затонувшего корабля составляла 37 метров, а ширина - шесть метров".

Исследование затрудняют два фактора: мутная вода и быстрое течение в месте крушения. По словам археологов, видимость под водой не превышает 10-20 см. Поэтому исследователям пока не удалось найти предметы, которые могли бы быть связаны с этим судном, например, товары, которые на нем перевозили.

"Впрочем, не думаю, что мы можем на многое рассчитывать, - продолжает Брзошка. - На мой взгляд, шкута, скорее всего, перевозила зерно в Гданьск. Такой груз не имел ни шанса на сохранение".

По его словам, суда типа "шкута" для Польши являются крайне редкой находкой. Один из таких кораблей был найден в 2018 году в городе Черске. На сегодняшний день он считается наиболее сохранившимся. Однако вновь найденное судно способно отнять этот статус.

Установить его точный возраст пока не представляется возможным. Однако ученые говорят, что ранее на этом же участке реки были найдены два потерпевших крушение корабля XVI и XIX веков. Тип первого из этих судов определить не удалось. А второе было баржей, предназначенной для плавания по каналам и рекам.

К слову, в ходе исследования подводные археологи также обнаружили остатки моста, построенного немцами в годы Второй мировой войны.

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