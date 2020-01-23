Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме

У двоих мужчин во Вьетнаме было зафиксировано заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нгуен Чыонг Шон.

По данным министра, вирусом заразились граждане Китая 1954 и 1992 годов рождения, отец и сын. Они прибыли во Вьетнам в качестве туристов.

Сейчас их поместили на лечении в госпиталь Чорэй города Хошимина. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек.

К 5 января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и по одному в Сингапуре, Таиланде и в Японии. На сегодняшний день случаи заражения была зафиксированы также в США и Сингапуре, а число зараженных в Китае достигло 617 человек.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.