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23.01.2020 13:12
Рубрика: Власть

Эксперт: Для Юрия Чайки неприкасаемых не будет

Текст: Кирилл Кабанов (председатель Национального антикоррупционного комитета)
Юрий Чайка утвержден в должности полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, и для субъектов Федерации данного макрорегиона это определенный сигнал к переменам.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Прежде всего, надо понимать, что бывший генпрокурор - это не просто представитель силовых структур. Он не военный, как ряд его предшественников, включая генерал-лейтенанта Александра Матовникова, и не политик. Последние 14 лет Юрий Чайка планомерно выстраивал систему надзора, главной целью которой стала борьба с коррупцией. В контексте расставленных главой государства Владимиром Путиным приоритетов, во многом послуживших поводом для смены правительства, назначение Чайки полпредом в СКФО определенно означает усиление позиций федеральной власти в округе как раз с целью изменить там ситуацию.

Обстановка в северокавказских республиках по-прежнему остается непростой. Попытка разделить функции контроля над макрорегионом между полпредством и Минкавказа для решения соответственно политической и экономической задач не принесла ожидаемого результата. Несмотря на значительные средства, направляемые субъектам РФ для улучшения социально-экономического положения, планируемый эффект пока не достигнут. Вероятно, это стало одной из причин упразднения министерства. Полагаю, такое решение было принято не спонтанно, а то, что оно совпало с назначением Юрия Чайки, в свою очередь, свидетельствует о важности роли, которая отводится новому полпреду. Именно ему теперь придется решать обе упомянутые задачи.

Обращу внимание и на такую существенную деталь: отставка Чайки была принята до объявления нового состава правительства, и президент, принимая ее лично, дал оценку деятельности чиновника на посту генпрокурора, отметив большую работу, которую тот проделал. За этим и последовало предложение возглавить полпредство. Фактически не столько на ротации в Генпрокуратуре, сколько на новом назначении Чайки был сделан акцент - возможно, не случайно, а для того чтобы подчеркнуть, насколько ответственный участок доверен экс-генпрокурору.

Работа предстоит большая, и, по сути, она Чайкой уже давно ведется: многие громкие дела последнего времени на Северном Кавказе возбуждались с подачи Генпрокуратуры, в том числе и дело Рауфа Арашукова. Таким образом, силовики давали понять местным элитам, что для борьбы с коррупцией не существует понятия "неприкасаемый". Буквально в декабре Генпрокуратура представила антикоррупционную статистику по СКФО, согласно которой за девять месяцев прошлого года были уволены 90 чиновников. Утешительного в этих цифрах мало. Во-первых, количество лишенных должностей за коррупцию год от года растет. Во-вторых, это говорит о том, что на Северном Кавказе до сих пор понятия "клановость" и "кумовство" ставятся выше закона, а значит - и интересов граждан.

Новому полпреду нужно быть готовым к жесткому сопротивлению местных элит. Думается, что Юрий Чайка, как опытнейший государственный деятель, это прекрасно понимает и уже продумал свои действия на сто шагов вперед. Начнет он, вероятно, с того, что умеет и знает досконально - контроля над правоохранительными органами. Можно предположить, что последуют кадровые чистки и довольно серьезные, а инициатива будет исходить именно от полпреда. Установление в регионе верховенства Закона поможет усилить контроль за исполнением национальных проектов, о чем Владимир Путин и говорил на встрече с Юрием Чайкой.

Очевидно, это понимают и сами главы субъектов РФ. Все они практически в унисон отметили богатый профессиональный опыт Юрия Чайки и прекрасное знание проблем, существующих в республиках в различных сферах жизни. Также эти лидеры сошлись во мнении, что назначением такой мощной фигуры, как Юрий Чайка, на пост полпреда глава государства подчеркнул стратегическое значение, которое имеет Северный Кавказ для всей страны.

Надо отметить, что "зачистка" коррупционеров уже ведется самими субъектами РФ, в частности в Дагестане. И началась она с вступлением в должность главы республики Владимира Васильева, к слову, тоже выходца из силовых структур. Борьба здесь, безусловно, будет продолжена при участии Юрия Чайки, но теперь одна из главных задач - масштабировать этот опыт на весь северокавказский регион.

Власть

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