Евгений Водолазкин, писатель, автор романа о враче "Лавр"

Конечно, само по себе неплохо, что врачам будут присваивать почетное звание "Народный врач".

Какими же должны быть любимые пациентами врачи? Я считаю, профессия лекаря близка к профессии священника. От врача, в частности, зависит и настрой человека, врач не только тот, кто ковыряется в нашем теле, он влияет и на душу, он может вселить надежду, лишить отчаяния, которое подступает. Врач - очень важный и незаменимый человек в нашей жизни.

Медик, на мой взгляд, должен уметь делить боль с пациентом. Разумеется, он не может разделить боль с каждым хворающим, но в каких-то случаях, когда очевидно, что надо подключиться к заболеванию человека со всей серьезностью, важно, чтобы врач мог мобилизовать себя и свои чувства и, конечно, свое профессиональное мастерство. Также врачи обязаны добросовестно следовать клятве Гиппократа.

Врач, священник и, возможно, еще учитель - это те люди, те институты, которые должны быть основой здорового общества. Вот только, на мой взгляд, название "народный" звучит как некий отпечаток советского прошлого, когда, к примеру, артистам или коллективам присваивались звания - народный, заслуженный и прочее. Хорошего врача можно назвать и народным, и международным, но дело вот в чем: тогда нужно разрабатывать какую-то универсальную систему оценки или поощрения разных людей. Почему, допустим, есть народный артист, но нет народных писателей? Это ведь тоже странно.

Мне кажется, в вопросе оценивания докторов, нужно прежде всего подумать о его универсальном решении, создать какую-то иерархическую систему, но так, чтобы принципы ее для всех были бы одинаковы. Иначе если каждая сфера начнет создавать свои какие-то критерии и степени, то мы окончательно запутаемся в том, кого и как мы оцениваем и зачем это нужно.

Но это если есть необходимость в каком-то формальном выделении лучших в каждой профессии. Тогда, может, есть смысл поговорить о всеобъемлющей системе, ступенях поощрения или выделения лучших в своей сфере.

От врача очень многое зависит. В моей жизни было немало хороших врачей. Один из них, которого могу назвать, великий врач, немецкий эндокринолог - это один из лучших врачей Европы Дитрих Хепп. Я очень часто встречал замечательных докторов, врачей от Бога, и в России, которым можно поставить памятник при жизни. Но я никогда не слышал от них, что они ожидают какого-то признания или поощрения. Думаю, когда человек занимается всерьез своим делом, лучшая награда для него - это вылеченные люди или люди, которым помогли по крайней мере уйти без боли. Я имею в виду, когда человек умирает своей смертью, но ему облегчают последние минуты и часы.