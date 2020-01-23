Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" попал в программу 70-го "Берлинале"

70-й юбилейный Международный Берлинский кинофестиваль продолжает объявлять программу, все больше интригуя зрителя. Новое руководство "Берлинале" устроило фестивалю самую настоящую "перезагрузку", и градус обсуждения нововведений среди профессионального сообщества лишь повышается. Все ждут перемен, чтобы оценить их.

Для наших соотечественников к лучшему уже то, что россияне представлены в разных программах. Сегодня пришла новость о том, что новый фильм Вадима Перельмана (автора картины "Дом из песка и тумана", получившей три номинации на "Оскар-2003") "Уроки фарси" включен в программу Berlinale Special. Объявлены и дата, и место мировой премьеры - 22 февраля 2020 года на центральной площадке фестиваля - Berlinale Palast. В Берлине фильм представят продюсер Илья Стюарт, режиссер Вадим Перельман и исполнители главных ролей Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.

Драма совместного производства России, Германии и Беларуси длится два часа. Место и время действия - Европа, 1942 год. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает его от расстрела, но Жиль пока не представляет, какую цену ему придется заплатить.

Немецкие солдаты приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, как только закончится война. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на фарси. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха - еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

"Работа над проектом началась в 2013 году после того, как Тимуру Бекмамбетову попал в руки набросок сценария "Уроки фарси", написанный Ильей Цофиным. Изначально Тимур Бекмамбетов хотел снять эту историю сам, но впоследствии планы изменились. Режиссерское кресло оказалось свободно, и только в 2017 году к проекту присоединился Вадим Перельман", - говорит продюсер картины Илья Стюарт. Бекмамбетов остался одним из продюсеров картины.

В 2018 году разработкой проекта занялась кинокомпания Hype Film, которая привлекла европейских партнеров и финансирование, а также предложила сделать фильм на немецком и французском языках. Съемки прошли на территории Беларуси. Одним из консультантов фильма стал известный немецкий историк и писатель Йорг Мюлльнер (среди его известных исследований - "Сталинград. Подлинная история", в котором собраны документальные свидетельства воевавших по обе стороны фронта).

Часть съемок проходила на территории Бобруйской крепости, которая сыграла значительную роль в событиях войны 1812 года, а во времена Второй мировой на ее территории располагалось два пересыльных концлагеря для советских военнопленных. Композиторы картины - Евгений и Александр Гальперины ("По воле Божьей", "Нелюбовь", "Тело Христово").

"Конечно, то, что мировая премьера нашего фильма состоится на Берлинском фестивале - это огромная честь для нас, - говорит режиссер Вадим Перельман. - "Берлинале" всегда был фестивалем серьезных тем и открытого разговора о самых сложных вещах. Наша картина рассказывает о временах Холокоста и об истории выживания человека в условиях концлагеря. Это очень драматичная история, но для нас было важно сделать ее гуманистической, с верой в жизнь. И я очень надеюсь, что эта выбранная нами интонация будет близка и понятна людям во всем мире".