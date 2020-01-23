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Текст:   Евгений Гайва 
11:04 23.01.2020

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes.
Фото: Александра Краснова/ТАСС Фото: Александра Краснова/ТАСС
Фото: Александра Краснова/ТАСС

Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов. Крупнейшие объекты - агрокластер "Фуд Сити", ТРЦ "Европейский", отель "Radisson Collection Украина".

На втором месте группа "Ташир" Самвела Карапетяна. Доход от аренды составил 655 миллионов долларов. На третьем месте группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход от аренды в 2019 году составил 580 миллионов долларов.

Фото: EPA/ IAN LANGSDON
Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Далее следуют компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляющая 44 торговыми центрами в 14 странах мира с доходом в 510 миллионов долларов в год, а замыкает пятерку лидеров российская компания Gleden Invest Александра Клячина, которая получила в 2019 году от сдачи площадей в аренду 380 миллионов долларов.

Также в топ-30 вошли Crocus Group (370 миллионов долларов), Raven Property Group (200 миллионов долларов), AFI Development (130 миллионов долларов).

Как отмечает издание, лидеры рейтинга сохраняют свои позиции уже много лет. Зато в рейтинг "Короли российской недвижимости 2020" появились два новичка.

Это "Синдика" с доходом в 95 миллионов долларов. Компанией владеет бывший президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Еще один новичок - компания "Славянский мир" Владимира Лещикова с доходом в 85 миллионов долларов.

Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.

Недвижимость, расположенная в других странах, при составлении рейтинга не учитывалась. Использованы данные, предоставленные арендодателями, а также информация компаний Colliers International, Knight Frank, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, ILM, PWC, отраслевых интернет-ресурсов, информационной системы СПАРК, официальные данные органов власти и финансовая отчетность самих компаний, владеющих недвижимостью в России.

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