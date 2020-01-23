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23.01.2020 07:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Гастроэнтерологи назвали неожиданную причину гастрита

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкие врачи объяснили, что прием некоторых распространенных лекарств, которые можно приобрести без рецепта, может спровоцировать острый гастрит.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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По словам пресс-секретаря профессиональной ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмара Майнца, речь идет в первую очередь о нестероидных противовоспалительных препаратах (ибупрофене и диклофенаке), а также о лекарствах, в которых есть ацетил.

Специалист также отметил, что плохо воздействует на слизистую оболочку желудка алкоголь. При этом он подтвердил, что употребление кофе в умеренных количествах "не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка".

К врачам необходимо обратиться, если симптомы гастрита - боли в животе, тошнота, рвота - сохраняются (или периодически проявляются) в течение 12 недель.

- На гастрит и другие заболевания желудка может указывать появление чувства сытости после принятия небольшого количества пищи. Потому как из-за ряда недугов стенка желудка становится жесткой и не может растягиваться должным образом, - пояснил специалист.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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