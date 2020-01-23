Гастроэнтерологи назвали неожиданную причину гастрита

Немецкие врачи объяснили, что прием некоторых распространенных лекарств, которые можно приобрести без рецепта, может спровоцировать острый гастрит.

По словам пресс-секретаря профессиональной ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмара Майнца, речь идет в первую очередь о нестероидных противовоспалительных препаратах (ибупрофене и диклофенаке), а также о лекарствах, в которых есть ацетил.

Специалист также отметил, что плохо воздействует на слизистую оболочку желудка алкоголь. При этом он подтвердил, что употребление кофе в умеренных количествах "не имеет ничего общего с воспалением слизистой желудка".

К врачам необходимо обратиться, если симптомы гастрита - боли в животе, тошнота, рвота - сохраняются (или периодически проявляются) в течение 12 недель.

- На гастрит и другие заболевания желудка может указывать появление чувства сытости после принятия небольшого количества пищи. Потому как из-за ряда недугов стенка желудка становится жесткой и не может растягиваться должным образом, - пояснил специалист.