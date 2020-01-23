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Рубрика: В мире

Генсек ООН назвал угрожающих миру "всадников апокалипсиса"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Фото: AP Photo/Mary Altaffer Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

В настоящее время есть четыре "всадника Апокалипсиса", которые подвергают опасности прогресс и создают угрозу возможностям XXI века. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho
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Первой угрозой, по его словам, является высочайшая геостратегическая напряженность. Разрушительные конфликты на планете ведут к людским страданиям, наблюдается рост ядерной угрозы, пишет РИА Новости.

Вторым "всадником" генсек считает климатические изменения, приведшие к росту средней температуры и тому, что миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения

Третий "всадник апокалипсиса" - это растущее глобальное недоверие. Гутерреш подчеркнул, что в мире снижается доверие к политическим учреждениям, все больше и больше людей сомневаются в пользе глобализации, а два человека из трех живут в странах, где растет неравенство.

Новые технологии являются четвертым "всадником". По словам генсека, их сегодня используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.

Напомним, ранее генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции, состоявшейся в декабре прошлого года в Мадриде. По мнению Антониу Гутерреша, ее участники упустили шанс продемонстрировать возросшие стремления в борьбе с последствиями климатических изменений.

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