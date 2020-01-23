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23.01.2020 17:23
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Вновь три Петрова, свежая кровь и "русский Netflix"

Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева - о номинантах "Золотого орла–2019"
24 января 2020 года в 18-й раз раздадут "Золотого орла" - главную в стране премию в области кинематографа. Уже по списку номинантов можно попробовать оценить ситуацию в отечественном кино на стыке десятилетий - что в нем трансформируется, а что остается без изменений.
Фото: Предоставлено пресс-службой "КиноРепортера" Фото: Предоставлено пресс-службой "КиноРепортера"
Фото: Предоставлено пресс-службой "КиноРепортера"

Начнем с неизменного: самый востребованный отечественный актер Александр Петров второй год подряд борется за статуэтку сам с собой. В 2018 году он номинировался за "Лед" и "Гоголь. Вий" в категории "Лучшая мужская роль в кино" и победил в категории "Лучшая мужская роль на телевидении" с сериалом "Sпарта". В 2019 году ситуация повторяется с точностью: в кинокатегории снова две роли Петрова - в "Тексте" и "Т-34", еще одна в телевизионной - за "Звоните ДиКаприо!". Что ж, за Александра остается только порадоваться!

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент"
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Если Петров - оплот стабильности, то вокруг него происходят перемены разной степени радикальности. Первое, что хочется отметить, - это очевидное по номинациям пришествие в кино нового поколения. Три из пяти фильмов, номинирующихся на главную награду, сняты режиссерами молодыми, заявившими о себе совсем недавно. "Бык" - дебют Бориса Акопова; "Дылда" - второй фильм Кантемира Балагова; Клим Шипенко, режиссер "Текста", снимал еще в 2000-е, но прогремел именно в 2019-м, сняв самый обсуждаемый фильм года (собственно, "Текст") и самый кассовый ("Холоп"), и этим сверхуспешным дуплетом заявил о себе как о самом перспективном режиссере массового кино в России прямо сейчас.

Свежая кровь есть и в актерских категориях: за статуэтку лучшей киноактрисы поборются дебютантка Виктория Мирошниченко, сыгравшая главную роль в "Дылде", и уже много снимавшаяся, но "выстрелившая" именно с ролью в "Быке" Стася Милославская. В "мужской" номинации на пятки Петрову наступает Юрий Борисов из того же "Быка". Надо сказать, что и вне контекста "Золотого орла" именно Борисову, в этом году также сыгравшему во "Вторжении", "Аванпосте" и "Союзе спасения", прочат статус основного конкурента Александра Петрова.

Фото: Пресс-служба IPChain
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Но главный процесс, который можно проследить по номинациям, - все же не в смене поколений кинематографистов. Самое важное - это успешное вторжение онлайн-платформ, которые в "сериальных" номинациях теснят традиционные телеканалы. Так, если в категории "Лучший телесериал" с продукцией НТВ и "России-1" соседствует "Домашний арест", созданный для видеосервиса Premier, то в номинации "Лучший минисериал или телефильм" платформы и вовсе доминируют - на два интернет-проекта ("Шторм" от Start и "Звоните ДиКаприо!" от того же Premier) приходится лишь один эфирный продукт - "Годунов" "России-1".

Появление "русского Netflix" - процесс закономерный, здесь мы вписываемся в мировой тренд. На "Оскаре" и "Золотом глобусе" в этом году тоже преобладают проекты, созданные для онлайн-платформ ("Ирландец", "Брачная история", "Два папы" и т. д. и т. п.), так что "Золотой орел" идет вполне в ногу со временем.

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