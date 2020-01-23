Голикова представила Кравцова коллективу министерства просвещения

- Сергей Сергеевич для вас человек не новый, он вышел из образовательной среды, - обратилась Татьяна Голикова к сотрудникам министерства. - Сфера эта для него понятная, с учетом того, что он долгое время руководил Рособрнадзором: и когда ведомство было в составе Минобрнауки, и когда стало самостоятельным.

Вице-премьер подчеркнула: Кравцов глубоко погружен в тему общего образования, в ЕГЭ. С учетом того, что Рособрнадзор следит за системой аккредитации и лицензирования вузов, ему хорошо знакомы и проблемы высшего образования.

- Новому министру понятна взаимосвязь школ и вузов. Уверена: на новом посту он наладит совместную работу и с Рособрнадзором, и с министерством науки и высшего образования, где тоже новый руководитель - Валерий Фальков, - сказала Голикова.

Татьяна Голикова обозначила первую задачу, которую нужно решать министру Кравцову: совместно с руководителями регионов и правительством необходимо быстро оценить потребность школ в дополнительных местах. Ведь уже к 11 февраля 2020 года министерство финансов должно предложить согласованные со всеми ведомствами поправки в бюджет на 2020/21 год.

Также в первом ряду - организация горячего питания в начальной школе - то, о чем говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент. "Надо окончательно согласовать параметры: введение горячего питания начинается с 1 сентября 2020 года и до 1 сентября 2023 года эта работа должна быть отлажена", - уточнила Голикова. Еще одна тема из Послания президента - доплата в 5000 рублей за классное руководство. В России 838 тысяч классных руководителей, и хотя расчеты очевидные, цифры надо согласовать с Минфином, чтобы уже с 1 сентября 2020 года заложить эти выплаты.

Министерству просвещения необходимо начать и обсуждение возможности введения отраслевой системы оплаты труда в образовании. Об этом, в частности, идет речь в документе, который появился в конце 2019 года - "Национальная стратегия учительского роста".

- К маю необходимо представить доклад о том, какая система оплаты труда сложилась сегодня в регионах, какие здесь проблемы. На базе этого доклада будем отрабатывать предложения об отраслевой системе оплаты труда. Работаем в тесной связи с министерством труда и социального развития, - сказала Татьяна Голикова.

На встрече также присутствовала экс-министр просвещения Ольга Васильева. По словам Голиковой, Сергею Кравцову важно максимально сохранить коллектив министерства, который под руководством Васильевой сделал многое.

- Мы вместе с Ольгой Юрьевной работали более полутора лет, заложили основы нацпроекта "Образование", который в большей части охватывает именно сферу школьного и среднего профобразования, - отметила Татьяна Голикова. - Многое сделано, чтобы наладить конструктивные отношения с регионами, запустить сложные процессы. Голикова поблагодарила Ольгу Васильеву за работу.

Сергей Кравцов, в свою очередь, также отметил вклад Васильевой.

- Мы с Ольгой Юрьевной уже встречались после назначения, запланирована еще одна встреча, обсудили некоторые вопросы. Внимательно буду смотреть, чтобы была преемственность, а все задачи, о которых сегодня говорили, были выполнены, - сказал Кравцов. И обратился лично к Васильевой:

- Надеюсь, что вы будете рядом.

Ольга Васильева заверила: "Буду помогать столько, сколько нужно".

По мнению экс-министра, "нам очень повезло: Сергей Сергеевич прекрасно знает систему образования и переход будет очень плавный". А Татьяна Голикова добавила: "Ольга Юрьевна далеко не уходит, у нее очень большой багаж знания. Она продолжит работать и с министерством, и с правительством, но уже извне".