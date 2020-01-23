Голикова рассказала, чем должен заняться Минздрав России

"Мне очень приятно, что я сегодня здесь с вами представляю вам нового министра Михаила Мурашко. Он вам хорошо известен, поскольку работал много лет с вами, в вашей системе", - сказала она, добавив, что ранее он трудился министром здравоохранения республики Коми, так что проблемы региональных органов здравоохранения ему известны.

При этом она попросила его акцентировать внимание на решении вопросов, связанных с незарегистрированными импортными лекарствами, оплатой труда медработников, модернизацией первичного звена, снижением смертности, уточнив, что для этого сделано многое, но всем бы хотелось, чтобы темпы снижения смертности были выше. Также она уточнила, министерству нужно в ближайшее время утвердить порядок ввоза лекарств с содержанием наркотических и психотропных веществ, и создать до конца единый реестр россиян, у которых есть на льготные препараты.

Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что важно заранее прогнозировать возможные перебои в поставках лекарственных препаратов, планировать потребности, чтобы промышленность их тоже хорошо понимала и выстроила свою работу так, чтоб обеспечить бесперебойные поставки лекарств и медизделий.

По словам Михаила Мурашко, он планирует работать в рамках вектора развития, заданного бывшим министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, пообещав продолжить трудиться над снижением смертности и ростом продолжительности жизни, которые отмечаются в последние годы.

Также он отметил, что по снижению младенческой смертности у России - один из лучших результатов в мире. При этом для россиян также важны вопросы модернизации первичного звена здравоохранения, внедрения проекта "Бережливая поликлиника", и ведомство продолжит этим заниматься.