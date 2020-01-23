Госдеп США учредил должность спецпосланника по борьбе с влиянием Китая

Государственный департамент США учредил новую должность спецпосланника, который будет заниматься противостоянием влиянию Китая в ООН и других международных организациях. Об этом сообщил журнал Foreign Policy, ссылаясь на свои источники.

По их данным, новый пост займет Марк Лэмберт, который до недавнего времени был спецпосланником по КНДР. Первое, чем он займется - попытается не допустить избрания на пост гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности кандидата от КНР Ван Биньина вместо австралийца Фрэнсиса Гарри, срок полномочий которого истекает 30 сентября 2020 года.

Как именно будет называться новая должность - пока не сообщается. Есть варианты: спецпосланник по обеспечению целостности многосторонних институтов либо спецпосланник по борьбе с враждебным влиянием, пишет ТАСС. По данным Foreign Policy, необходимость учреждения данной должности объясняется тем, что Вашингтон в последние годы утратил влияние во многих международных организациях, в результате чего значительно возросло влияние Китая.