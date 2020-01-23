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Текст:   Ольга Игнатова 
14:15 23.01.2020

Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

Практику, когда ресурсоснабжающие организации и управляющие компании перебрасывают долги тех, кто вовремя не платит за коммуналку, на добросовестных плательщиков - соседей неплательщиков по дому - могут запретить.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Государственную Думу сегодня внесен законопроект, предлагающий изменения в Жилищный кодекс.

Как напоминается в пояснительной записке к законопроекту, статья 157 Жилищного кодекса предусматривает порядок определения размера платы за коммунальные услуги и порядок ее взимания.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"В то же время на практике организации, предоставляющие коммунальные услуги и управляющие компании при взыскании задолженности платы на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах зачастую допускают перераспределение долгов на добросовестных плательщиков, что является нарушением принципа социальной справедливости".

Поэтому предлагается дополнить 157 статью пунктом 9, в котором будет указано: "Перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений многоквартирном жилом доме организациями, предоставляющими коммунальные услуги и управляющими организациями, не допускается".

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