Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации. Об этом банкир заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - цитирует Грефа ТАСС.

При этом руководитель Сбербанка выразил убежденность в том, что стратегия развития банка правильная. Причем она останется неизменной даже после смены основного акционера. Сейчас 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Центробанку.

Ранее руководитель Сбербанка заявлял, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.