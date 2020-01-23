Хачанов обыграл шведа Имера за 4,5 часа на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов с огромным трудом переиграл в пятисетовом поединке шведа Микаэля Имера.

В матче второго круга Australian Open российский теннисист встречался с малоизвестным шведом Микаэлем Имером. Начало встречи не предвещало 17-й ракетке мира никаких проблем. В стартовом сете Хачанов уверенно победил - 6:2.

Россиянин славится своей нестабильной игрой. И во второй партии он начал совершать одну ошибку за другой. Имея по ходу сета пять брейк-поинтов, Хачанов не реализовал ни одного. Его соперник был не столь расточителен и реализовал две попытки из семи - 2:6.

Третий сет снова прошел с преимуществом Хачанова, который выиграл его со счетом 6:4. И тут же снова пошли ошибки. Швед тоже допускал неточности, но делал это немного реже соперника. Хачанов начинал нервничать, ошибаться в самых простых ситуациях. Как итог - 6:3 в пользу Имера, и теннисистов ожидала решающая партия.

Пятый сет стал апофеозом ошибок с обеих сторон. Соперники по три раза выигрывали подачи друг друга, а Хачанов ведя 5:3 умудрился проиграть три гейма подряд, после чего с превеликим трудом перевел встречу на тай-брейк. В решающий момент поединка Хачанов сумел справиться с собой. Он ошибался, соперник не отставал, но все же в самой концовке встречи швед дрогнул - 7:6 (10:8). В третьем круге россиянина ждет непростой матч против австралийца Ника Кирьоса.

Хачанов и Имер на двоих допустили 130 невынужденных ошибок, причем россиянин по этому показателю соперника превзошел - 71 один простой удар россиянина летел куда угодно, кроме корта. "Парад ошибок" длился 4 часа и 34 минуты.