Новости

Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
Видео: "Детектива Пикачу" скрестили с "Максом Пэйном" 16:36
Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 16:05
"Симпсоны" "предсказали" появление коронавируса еще в 1993 году 15:45

Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен

Новости
    23.01.2020, 18:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант и эксперт Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к тому, в чем особо хорош и профессионально наблюдателен, - к музыкальной аналитике. На этот раз сосредоточив внимание на творчестве сэра Элтона Джона, одного из самых преуспевающих зарубежных исполнителей.

Поводом же послужило то, что Лоза "намедни в очередной раз попытался осилить просмотр живого концерта Элтона Джона". И снова не смог. "Ну не мой это автор, хоть что со мной делайте", - пояснил Юрий.

Тут же заметив, что ничуть не умаляет вклад сэра Элтона "в легкую музыку второй половины прошлого века", признает все его регалии и заслуженную славу. Но, несмотря на это, "прослушать что-то кроме мировых хитов, которые крутят повсеместно" все-таки не может.

Лоза вспоминает: в пору молодости он даже приобрел несколько пластинок коллеги - и "тут же от них избавился, оставив лишь одну "Желтую дорогу".

Фото: kinopoisk.ru
Новая "Матрица" осталась без агента Смита

В чем же причина такого равнодушия к богатому наследию сэра Элтона? Раньше Лозе, по его признанию, казалось, что дело "в перегруженности аранжировок, избытке однотипных гармонических оборотов и неоправданной громоздкости подавляющего большинства композиций" Джона. А теперь есть другая версия. Недавно для Юрия Эдуардовича "всё стало понятно" - после того, как сам сэр Элтон поведал, что никогда не сочинял свои песни в одной комнате с автором их текстов - Берни Топином. То есть Джон всегда получал уже полностью готовую лирику и уже потом "пытался придумать к ней подходящую мелодию".

По мнению Юрия, такой подход к созданию песен творческими конгломератами в корне неверен! Ведь, как уверен Лоза, "композитор и текстовик должны работать исключительно совместно, взаимно изменяя, добавляя или сокращая материал".

Как сообщает Юрий, не имея постоянного соавтора, он как-то "написал кучу песен на чужие стихи", но практически все они "безжалостно выброшены в корзину именно по этой причине". И в дальнейшем музыканту пришлось всё писать самому, "так как иначе подружить слова и ноты не получалось".

При этом Юрий уточнил в заключении, что говорит данное "совсем не для того, чтобы кто-то завопил "да с кем ты себя сравниваешь", а исключительно останавливаясь на "общих принципах создания произведений в песенном жанре".

Ранее Юрий, проанализировав творчество Оззи Осбрна и группы Black Sabbath, остался ими недоволен. Но похвалил Eagles, умело сравнив себя с ними.

Новости

Умер легендарный исполнитель ролей щекастых злодеев Дзё Сисидо 15:20
Назван самый популярный сериал Netflix 15:00
Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов" 22.01.2020
Новая "Матрица" осталась без агента Смита 22.01.2020
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 22.01.2020
Актер Виктор Раков попал в больницу 22.01.2020
Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда 21.01.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс 22.01.2020
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 18.01.2020
Сериал "Британия" продлили на третий сезон 17.01.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/cnnbrk
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления 20.01.2020
Дима Билан перенес полуторачасовую операцию 20.01.2020
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 19.01.2020