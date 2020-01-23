Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен

Советский, российский музыкант и эксперт Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к тому, в чем особо хорош и профессионально наблюдателен, - к музыкальной аналитике. На этот раз сосредоточив внимание на творчестве сэра Элтона Джона, одного из самых преуспевающих зарубежных исполнителей.

Поводом же послужило то, что Лоза "намедни в очередной раз попытался осилить просмотр живого концерта Элтона Джона". И снова не смог. "Ну не мой это автор, хоть что со мной делайте", - пояснил Юрий.

Тут же заметив, что ничуть не умаляет вклад сэра Элтона "в легкую музыку второй половины прошлого века", признает все его регалии и заслуженную славу. Но, несмотря на это, "прослушать что-то кроме мировых хитов, которые крутят повсеместно" все-таки не может.

Лоза вспоминает: в пору молодости он даже приобрел несколько пластинок коллеги - и "тут же от них избавился, оставив лишь одну "Желтую дорогу".

В чем же причина такого равнодушия к богатому наследию сэра Элтона? Раньше Лозе, по его признанию, казалось, что дело "в перегруженности аранжировок, избытке однотипных гармонических оборотов и неоправданной громоздкости подавляющего большинства композиций" Джона. А теперь есть другая версия. Недавно для Юрия Эдуардовича "всё стало понятно" - после того, как сам сэр Элтон поведал, что никогда не сочинял свои песни в одной комнате с автором их текстов - Берни Топином. То есть Джон всегда получал уже полностью готовую лирику и уже потом "пытался придумать к ней подходящую мелодию".

По мнению Юрия, такой подход к созданию песен творческими конгломератами в корне неверен! Ведь, как уверен Лоза, "композитор и текстовик должны работать исключительно совместно, взаимно изменяя, добавляя или сокращая материал".

Как сообщает Юрий, не имея постоянного соавтора, он как-то "написал кучу песен на чужие стихи", но практически все они "безжалостно выброшены в корзину именно по этой причине". И в дальнейшем музыканту пришлось всё писать самому, "так как иначе подружить слова и ноты не получалось".

При этом Юрий уточнил в заключении, что говорит данное "совсем не для того, чтобы кто-то завопил "да с кем ты себя сравниваешь", а исключительно останавливаясь на "общих принципах создания произведений в песенном жанре".

Ранее Юрий, проанализировав творчество Оззи Осбрна и группы Black Sabbath, остался ими недоволен. Но похвалил Eagles, умело сравнив себя с ними.