Россельхознадзор ввел досмотр багажа пассажиров из Китая и стран Азии

Россельхознадзор ввел тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии, рассказала "РГ" советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

Меры приняты из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. "Если ранее багаж прибывших пассажиров досматривали выборочно, то сейчас сотрудники таможни и Россельхознадзора будут проверять 100 процентов поступающего багажа и ручной клади. Мера введена повсеместно на всей территории России - как на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска", - рассказала Юлия Мелано.

Весь багаж прибывающих пассажиров будут "просвечивать" на "лентах" - рентгенотелевизионных установках - интроскопах. Если обнаруженная при досмотре пищевая продукция будет вне фабричной упаковки или в упаковке, но вскрытой, ее уничтожат, пояснили в Россельхознадзоре. Вообще по закону такая продукция должна быть возвращена в страну вылета, но понятно, что сделать это физически невозможно.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 23 января количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617 человек. Заболевшие есть в других странах: 3 случая в Таиланде, по одному - в Южной Корее, США и Японии. Сообщается о 17 погибших в китайском городе Ухань, где в конце декабря 2019 года был впервые обнаружен вирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала памятку, как защититься от вируса:

- мыть руки перед едой и после посещения общественных мест спиртосодержащими составами;

- не контактировать с людьми, у которых есть признаки острого респираторного заболевания;

- термически обрабатывать мясные продукты, а также яйца;

- не трогать незнакомых домашних и диких животных.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали путешествующим по Юго-Восточной Азии пить только бутилированную воду и носить маски в общественных местах.

В России разработаны два теста для диагностики нового коронавируса, вакцины для предотвращения инфекции нет.