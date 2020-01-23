В мире
23.01.2020 13:03
Текст: Юрий Сизов

К 2030 году средняя продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80 лет

Уже через десять лет средняя продолжительность жизни в Беларуси должна составить 80 лет. Такая стратегическая для десятимиллионной страны задача сформулирована в проекте национальной стратегии "Достойное долголетие - 2030", которая 23 января рассматривалась на профильном комитета правительства страны. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Pixabay

Цель национальной стратегии, подчеркнула она, - максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. При ее разработке специалисты сотрудничали с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.

В документ заложено шесть задач, уточнила министр, слова которой цитирует БЕЛТА. По каждой из которых есть конкретные индикаторы, к которым и следует стремиться. "Если последние статистические данные фиксируют продолжительности жизни - 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80 лет", - отметила Костевич, признав, что демографическая ситуация в РБ характеризуется в последнее время заметным старением населения.

"Численность граждан в возрасте старше 65 лет - более 15 процентов. Эксперты ООН утверждают, что, если в стране более семи процентов людей старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21 процент", - привела данные экспертов Костевич.

Фото: Сергей Михеев
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Правда, аналогичные тенденции, по ее данным, наблюдаются не только в республике. Поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Для увеличения продолжительности жизни в национальной стратегии РБ предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни. Будет сделан акцент и на образовательных услугах, причем не только для пожилых, но и для людей предпенсионного возраста, которым уже сложно конкурировать на рынке труда.

Параллельно с подготовкой проекта стратегии в министерстве труда республики, сообщает агентство, разрабатывают меры по поддержке людей предпенсионного возраста. Речь идет о совершенствовании их персональных навыков, переподготовке и поиске новой профессии, востребованной на рынке труда.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил на заседании комитета, что "поставленные главой государства задачи по укреплению демографической безопасности требуют детального рассмотрения всех аспектов данной проблемы, принятия выверенных решений по каждому направлению".

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