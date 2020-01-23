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23.01.2020 09:12
Рубрика: Спорт

Кокляев намерен продолжить карьеру боксера

Текст: Максим Домчев

Известный российский пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что намерен продолжить карьеру боксера.

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29 ноября прошлого года он дебютировал на ринге в поединке против бойца ММА Александра Емельяненко. Тот поединок сложился для стронгмена не слишком удачно, и он уступил нокаутом уже в первом раунде.

Несмотря на неудачный опыт, Кокляев намерен продолжить заниматься боксом. Впрочем, для начала он должен восстановиться после полученной травмы. Как заявил спортсмен изданию "Спорт-экспресс", еще до боя против Емельяненко он получил травму плеча и сейчас заканчивает восстановление.

"Сейчас у меня в планах залечить плечо, - сказал Кокляев. - Его мы залечим, а потом я хочу вернуться в бокс. Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емеляьненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу. Будет бой с Емельяненко или нет - это уже не важно. Важно показать мой бокс, сбросить вес килограммов до 125 и планируем на одном из YouTube-каналов показывать спарринги".

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