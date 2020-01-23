На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет

Археологи идентифицировали кольцо эпохи неолита, изготовленное из пантов около 5700 лет назад и найденное на датском острове Лолланн в Балтийском море.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Находка была сделана во время раскопок в Силтольме на острове Лолланн, в Дании. Археологи обнаружили целую коллекцию артефактов, созданных в период между 7350 и 4750 гг. до н.э. Изделия были изготовлены из древесины, костей животных и пантов - рогов оленей.

В частности, был обнаружен пантовый топор. Однако наибольший интерес у исследователей вызвало изготовленное из пантов кольцо диаметром 2,4 сантиметра. Оно было найдено еще в 2014 году в северной части острова. Артефакт был разломан пополам, но в остальном прекрасно сохранился.

Ученые отмечают его великолепный дизайн и филигранную работу мастера. Кольцо было достаточно большим, чтобы его мог носить взрослый мужчина. С внешней стороны оно было искусно отполировано. Детальный анализ при помощи электронного микроскопа выявил лишь микроскопические царапины и крайне малый износ.

Кольцо было найдено в слое, содержавшем большое количество деревянных артефактов, включая копье из ясеня, которые были изготовлены в период от 6300 до 5500 лет назад. Исследователи применили несколько методов датирования и установили, что это изделие было изготовлено около 5700 лет назад, то есть в эпоху неолита.

Ранее кольца из кости эпохи неолита археологи находили в Анатолии, Южной и Центральной Европе. Например, такие артефакты встречались на Пиренейском полуострове, находили их и на территории современных Франции, Германии и Нидерландов.

В Скандинавии такие кольца тоже встречались, но гораздо реже. Например, в Дании и Швеции их находили в древних дольменах, но все эти изделия были моложе. Кроме того, они вряд ли использовались в качестве колец по прямому предназначению. Вероятно, их изготавливали для погребальных подношений.

Поэтому кольцо из Силтольма назвали уникальным - оно является единственным подобным предметом раннего неолита, найденным на территории Дании. Как оно там оказалось, пока остается загадкой. По мнению археологов, артефакт может указывать на наличие тесных связей местных племен с народами, населявшими Германию.