Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За одобрение документа проголосовали 23 члена комитета из 26, трое высказались против.

Теперь по соглашению должен проголосовать Европарламент. Это произойдет, как ожидается, 29 января, после чего документ будет формально утвержден Советом ЕС.

По словам главы комитета по конституционным делам Антонио Таяни, Brexit - это не время для празднования, а "антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание". Координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт, в свою очередь, заявил, что надеется на возвращение Британии в сообщество.

Ранее в четверг британская королева Елизавета II подписала билль о Brexit, что дало ему статус закона. Как ожидается, Лондон покинет ЕС 31 января, после чего между Евросоюзом и Соединенным Королевством начнет действовать переходный период. Предполагается, что за этот этап, который завершится 31 декабря, Альбион договорится с союзом о новом торговом соглашении. А пока до конца 2020 года Великобритания должна будет платить взносы в европейский бюджет.