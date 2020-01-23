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23.01.2020 21:37
Рубрика: В мире

Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Текст: Диана Ковалева

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За одобрение документа проголосовали 23 члена комитета из 26, трое высказались против.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Теперь по соглашению должен проголосовать Европарламент. Это произойдет, как ожидается, 29 января, после чего документ будет формально утвержден Советом ЕС.

По словам главы комитета по конституционным делам Антонио Таяни, Brexit - это не время для празднования, а "антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание". Координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт, в свою очередь, заявил, что надеется на возвращение Британии в сообщество.

Ранее в четверг британская королева Елизавета II подписала билль о Brexit, что дало ему статус закона. Как ожидается, Лондон покинет ЕС 31 января, после чего между Евросоюзом и Соединенным Королевством начнет действовать переходный период. Предполагается, что за этот этап, который завершится 31 декабря, Альбион договорится с союзом о новом торговом соглашении. А пока до конца 2020 года Великобритания должна будет платить взносы в европейский бюджет.

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