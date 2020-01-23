Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов

Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, то ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году. Об этом заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава банка ВТБ Андрей Костин.

"У нас прогноз, что ключевая ставка должна снизиться в течение года на полпроцента - до 5,75%. Я думаю, что в целом мы даже тогда, при такой ситуации, можем выйти на заветную цифру 8%, которая была зафиксирована президентом на 2024 год. Я думаю, это вполне реально в этом году, если ЦБ будет снижать ставку дальше", - сказал Костин (цитата по ТАСС).

В начале прошлого года президент Владимир Путин после послания Федеральному собранию поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что потенциал снижения ставок в ближайшие годы сохраняется, они могут упасть до 7-8%. По данным ЦБ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке достигла исторического минимума, снизившись до 9,19%.

Банк России за последние полгода на фоне низкой инфляции опустил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до нынешних 6,25%. Ряд аналитиков ожидают, что на первом в 2020 году заседании совета директоров 7 февраля Банк России снова снизит ключевую ставку.