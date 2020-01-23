Новости

В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
Борис Джонсон признался, что не знает, каким шампунем моет голову 18:02
Китайцы показали электровнедорожник на базе грузовика 18:01
За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

Нечего скрывать

Решение КС РФ обязал медиков предоставлять родным пациента документы, составляющие врачебную тайну
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Конституционный суд РФ разрешил родственникам умерших пациентов получать документы, составляющие медицинскую тайну. Как подчеркивает КС, законодательство защищает неприкосновенность частной жизни, однако в ряде случаев раскрытие врачебной тайны может требоваться "как для выполнения государством своих позитивных обязательств по защите права на жизнь в аспекте расследования смерти пациента, так и в контексте защиты прав и законных интересов переживших его членов семьи". "Российская газета" публикует на соответствующее постановление Конституционного суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В деле Риммы Свечниковой, которая обратилась с жалобой в КС, присутствуют оба эти основания. Ее муж долго лечился в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался в марте 2017 года в одной из клиник Израиля. Там в преждевременной смерти пациента усмотрели вину российских врачей. Но инициировать судебное разбирательство по делу супруга Свечникова не смогла - руководство Кировского НИИ ГПК отказало в предоставлении копий медицинских документов.

Фото: iStock
Бастрыкин: В большинстве дел о врачебных ошибках вины медработников нет

- Указание Свечниковой Р.Д. умершим супругом в информированных добровольных согласиях на оказание медицинских услуг не является согласием на получение медицинской документации, а свое право на ознакомление она должна реализовать в порядке уголовного судопроизводства, - такой аргумент медиков женщина привела в жалобе, и суды общей юрисдикции с позицией российской клиники согласились.

Оспорить это решение вдова решила в Конституционном суде РФ. В обращении она указала, что "в случае, когда сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение в тайне от него информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства не может во всех случаях быть оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями".

Раскрытие врачебной тайны может требоваться для защиты прав и законных интересов переживших пациента родственников

- Действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан не предусматривает подписание пациентом какого-либо иного отдельного от ИДС документа, где бы он изложил просьбу о разглашении врачебной тайны и конкретно указал того, кому предоставляет право на получение копий медицинской документации после его смерти, - также указала Римма Свечникова. - Обращаясь в медицинское учреждение ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России, Свечников Е.И. умирать не собирался. Изучив обстоятельства дела, суд встал на сторону пациентов и их родственников. Решение основано на ранее обнародованных конституционно-правовых позициях суда, а потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Следователи и медики провели прием пострадавших от врачебных ошибок

Так, КС напомнил свою позицию по вопросу о том, что медицинская информация может существенно затрагивать как имущественные, так и неимущественные права близких родственников.

- Когда речь идет о смерти человека, не ставится под сомнение реальность страданий членов его семьи, - указал КС. - Это тем более существенно в ситуации, когда супруг или родственник имеет подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь.

В то же время действующее законодательство не регламентирует порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его близких родственников и иных лиц, указанных в его прижизненном информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Будет разработан порядок допуска родных к документам, содержащим медицинскую тайну

На этом основании оспоренные положения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" признаны не соответствующими Конституции РФ, в том числе статье 24, которая обязывает органы власти "обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Федеральному законодателю предписано разработать отдельный порядок ознакомления родственников умерших пациентов с документами, составляющими медицинскую тайну. А до тех пор "предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий, а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме - предоставлять соответствующие электронные документы". Дело Риммы Свечниковой подлежит пересмотру.

- Я назову данное постановление историческим, потому что оно касается каждого из нас, и это обусловлено системной проблемой, которую мне удалось донести до КС РФ по резонансному делу Свечниковых, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" представитель Риммы Свечниковой адвокат Екатерина Батурина. - С подобными делами я работаю более семи лет. Сейчас ситуация в корне меняется. Но важно, какими будут поправки в закон, порядок ознакомления, сроки предоставления документов, чтобы возможно было избежать фальсификации медицинской документации.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов