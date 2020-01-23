В деле Риммы Свечниковой, которая обратилась с жалобой в КС, присутствуют оба эти основания. Ее муж долго лечился в Кировском НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался в марте 2017 года в одной из клиник Израиля. Там в преждевременной смерти пациента усмотрели вину российских врачей. Но инициировать судебное разбирательство по делу супруга Свечникова не смогла - руководство Кировского НИИ ГПК отказало в предоставлении копий медицинских документов.

- Указание Свечниковой Р.Д. умершим супругом в информированных добровольных согласиях на оказание медицинских услуг не является согласием на получение медицинской документации, а свое право на ознакомление она должна реализовать в порядке уголовного судопроизводства, - такой аргумент медиков женщина привела в жалобе, и суды общей юрисдикции с позицией российской клиники согласились.

Оспорить это решение вдова решила в Конституционном суде РФ. В обращении она указала, что "в случае, когда сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение в тайне от него информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства не может во всех случаях быть оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями".

Раскрытие врачебной тайны может требоваться для защиты прав и законных интересов переживших пациента родственников

- Действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан не предусматривает подписание пациентом какого-либо иного отдельного от ИДС документа, где бы он изложил просьбу о разглашении врачебной тайны и конкретно указал того, кому предоставляет право на получение копий медицинской документации после его смерти, - также указала Римма Свечникова. - Обращаясь в медицинское учреждение ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России, Свечников Е.И. умирать не собирался. Изучив обстоятельства дела, суд встал на сторону пациентов и их родственников. Решение основано на ранее обнародованных конституционно-правовых позициях суда, а потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Так, КС напомнил свою позицию по вопросу о том, что медицинская информация может существенно затрагивать как имущественные, так и неимущественные права близких родственников.

- Когда речь идет о смерти человека, не ставится под сомнение реальность страданий членов его семьи, - указал КС. - Это тем более существенно в ситуации, когда супруг или родственник имеет подозрения, что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказанная медицинская помощь.

В то же время действующее законодательство не регламентирует порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его близких родственников и иных лиц, указанных в его прижизненном информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Будет разработан порядок допуска родных к документам, содержащим медицинскую тайну

На этом основании оспоренные положения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" признаны не соответствующими Конституции РФ, в том числе статье 24, которая обязывает органы власти "обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы".

Федеральному законодателю предписано разработать отдельный порядок ознакомления родственников умерших пациентов с документами, составляющими медицинскую тайну. А до тех пор "предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий, а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме - предоставлять соответствующие электронные документы". Дело Риммы Свечниковой подлежит пересмотру.

- Я назову данное постановление историческим, потому что оно касается каждого из нас, и это обусловлено системной проблемой, которую мне удалось донести до КС РФ по резонансному делу Свечниковых, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" представитель Риммы Свечниковой адвокат Екатерина Батурина. - С подобными делами я работаю более семи лет. Сейчас ситуация в корне меняется. Но важно, какими будут поправки в закон, порядок ознакомления, сроки предоставления документов, чтобы возможно было избежать фальсификации медицинской документации.