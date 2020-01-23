Международный форум в Израиле, посвященный 75-летию освобождения концлагеря Освенцим, возвращает нас к тем страшным временам, когда миллионы живших в Старом Cвете евреев стали "отверженными" и были уничтожены в газовых камерах по национальному признаку. А значительная часть "цивилизованной" Европы не только безучастно наблюдала за происходящим, но в определенный момент стала соучастницей этих преступлений, по сути, отказав в помощи еврейскому населению, оказавшемуся в силу политических игрищ под властью нацистов. Трагедия еврейского народа - Холокост началась задолго до появления газовых камер и концлагерей, ее причиной стали политики, рассчитывавшие с помощью договоренностей 1938 года с Гитлером в Мюнхене полюбовно договориться с Берлином. Тем самым они равнодушно передали в руки палачей Третьего рейха еврейское население Европы в качестве платы за свою лояльность.

Первая страница Холокоста

В июле 1938 года по инициативе США во Франции состоялась международная конференция, получившая название Эвианской. Ее созвали после аншлюса Австрии и Чехии, стран со значительной долей приверженцев иудаизма среди населения. Участники мероприятия отлично сознавали, какая участь ждет евреев, оказавшихся по вине европейских политиков под властью нацистов. Но только одно государство - Доминиканская Республика согласилась принять дополнительное число еврейских беженцев. Все остальные страны - от Латинской Америки и Европы до Австралии и США под благовидными предлогами отказались принимать бегущих от нацизма евреев.

По итогам конференции в Берлин из Эвиана была отправлена телеграмма. В ней говорилось, что одна из 32 стран - участниц форума "не оспаривает право германского правительства на законодательные меры в отношении некоторых своих граждан". Так при молчаливом посредничестве желавшего договориться с фюрером Запада был открыта первая страница Холокоста. Добавлю, что в 1939 году, за несколько месяцев до Второй мировой войны, в США ряд сенаторов все же предприняли попытку законодательно увеличить квоту для беженцев-евреев из Европы. Но она была неудачной. Одновременно Британия резко ограничила въезд бежавших от нацизма евреев в Палестину. Геополитическая мышеловка захлопнулась, и уже никто и ничего не мешал Третьему рейху по-своему решить "еврейский вопрос".

Освобожденные Красной армией узники Освенцима, те немногие, кто еще был в состоянии ходить, покидают страшный концлагерь. Фото: РИА Новости

Погромы и помощники

Сегодня те политики восточной Европы, кто льет лицемерные слезы по погибшим в концлагерях евреям и ставит под сомнение роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма, очень не хотят вспоминать о том, какую роль сыграло население их собственных стран в Холокосте и предшествующих ему погромах в местах проживания еврейского населения. По оценке историков, на каждого эсэсовца, участвовавшего в уничтожении приверженцев иудаизма, приходилось по 20-25 добровольных помощников. В Каунасе литовские националисты из так называемого Литовского фронта активистов в конце июня 1941 года зверски убили 4 тысячи евреев. Погромы и убийства прокатились по Вильнюсу и Риге. Причем планы этнических чисток готовились задолго до Второй мировой войны - еще в июле 1939 года, как пишет директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, литовские националисты просили у немецких спецслужб деньги на организацию погромов евреев. Но в Берлине тогда сочли эту операцию несвоевременной. Однако после того, как немецкие войска вошли в Прибалтику, из местных активистов была сформирована "вспомогательная полиция", которая только с июня 1941 года по февраль 1942 года уничтожила 240 тысяч человек, в основном еврейского населения.

За каждой строкой докладной капитана Никифорова судьбы людей, бившихся, не жалея жизни, и страшная обыденность смерти

В первые недели после нападения на СССР погромы прокатились по 31 населенному пункту Западной Украины и Западной Белоруссии. В Тернополе погром начался 5 июля 1941 года и продолжался три дня. Его жертвами стали 4 тысячи евреев. Группа некоего Войновского в Вижницком районе на территории Буковины в начале июля 1941 года уничтожила всех евреев села Милеево. 7 июля по приказу деятеля ОУН Карбашевского было расстреляно и убито разными способами свыше 150 евреев разного возраста, включая младенцев. Несколько десятков тысяч евреев погибли в первые месяцы войны от рук погромщиков, преимущественно из числа жителей Украины и Прибалтики. При этом немцам никого не приходилось привлекать к карательным операциям силой - напротив, есть факты, что они даже сдерживали желавших грабить и убивать националистов.

Украинка Анна Сегеда из небольшого города Корюковка вспоминает: "Трех еврейских детей, невинных малюток вели под конвоем точно разбойников. Как они плакали, кричали: "Тетя Шура, спасите нас! Нас расстреляют!" А Марочка, старшая, была сама еще ребенок, все успокаивала их..." Особой ненавистью к еврейскому населению отличалась издававшаяся в Киеве газета "Украинское слово". Ее сотрудники очень старались выслужиться перед новыми хозяевами, но это лизоблюдство им не помогло - в начале 1942 года многие члены редакции и авторы этой газетенки были расстреляны.

Нацисты планировали уничтожить 20-30 миллионов жителей Советского Союза, которых они называли "избыточными"

В Берлин по линии оперативных подразделений СС ежедневно направлялись отчеты, в которых анализировалась степень участия местного населения Украины, Латвии, Литвы и Эстонии в уничтожении еврейского населения. Причем с досадой отмечалось, что погромные настроения не удалось вызвать в Белоруссии. Добавлю, что уже с осени нацисты взяли под контроль своих местных пособников и привлекали их к уничтожению еврейского населения уже под своим непосредственным контролем. Причиной тому стал прагматизм - участники погромов лишали Рейх значительной части собственности, которая принадлежала убитым евреям. А этого в Берлине терпеть не захотели.

Страшная судьба гетто

В мае 1941 года Гитлер подписывает приказ "О введении военного судопроизводства в особых условиях действия войск". Как сообщил в ходе допроса попавший в плен гауптман 267-й пехотной дивизии Юлиус Райхоф, согласно приказу "за действия, чинимые немецкими солдатами над советскими гражданами, военнослужащих не разрешалось предавать суду военного трибунала. Наказать солдата мог только его офицер. Причем сами офицеры, по этому же приказу, могли истреблять советское население по своему усмотрению. Объявленная Советскому Союзу война носила идеологический и расовый характер. Нацисты планировали уничтожить 20-30 миллионов жителей Советского Союза, которых они называли "избыточными". На захваченных фашистами территориях СССР создавались концлагеря и гетто. Одними из первых жертв Холокоста стали советские военнопленные - евреи. А первое гетто Европы, часть узников которого остались в живых благодаря наступлению Красной армии, размещалось в Калуге. Этот город удалось освободить 30 декабря 1941 года. В марте 1944 года около 50 тысяч евреев, находившихся в румынской зоне оккупации на территории Украины, были освобождены благодаря действиям Красной армии. Советские войска спасли от уничтожения почти 95 тысяч узников гетто в Будапеште. И все же сотни тысяч евреев, помещенных нацистами в гетто, созданных по всей Европе, были безжалостно уничтожены. В Литве при активном содействии местных националистов погибли 95-96 процентов довоенного еврейского населения, в Латвии - почти 100 процентов (из 77 тысяч выжили лишь несколько сотен человек). На Украине, где находилось больше всего гетто, число погибших евреев, граждан Украины, составило свыше 1400 тысяч человек (почти 60 процентов довоенного еврейского населения). В Белоруссии от рук нацистов погиб каждый четвертый житель республики, из них евреем был каждый третий.

Как освобождали Освенцим

Передо мной политдонесение, направленное начальнику политотдела 100-й стрелковой Львовской дивизии подполковнику Т. Костину от капитана Никифорова. Докладная о боях за освобождение лагеря Освенцим. Написанное от руки, практически без помарок, донесение сильно отличается от скупых машинописных сводок о действиях подразделений Красной армии в Журналах боевых действий. За каждой строкой - судьбы людей, бившихся, не жалея жизни, и страшная обыденность смерти. "Чтобы сломить сопротивление врага парторг роты товарищ Чайкин взял на себя инициативу, он призвал бойцов к штурму обороны противника и первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов. … Товарищ Чайкин во время атаки был убит пулей врага, попавшей в грудь отважного и мужественного воина. Пулей пробит партийный билет товарища Чайкина. … В освобожденном лагере западнее города Освенцим освобождено свыше трех тысяч подневольных рабочих, пригнанных насильственно фашистами из разных стран", - пишет капитан Никифоров.

А далее он сообщает о своих беседах с заключенным в лагере военнопленных Сафарьяном Григорием Васильевичем 1905 года рождения и Сорокой Иваном Васильевичем из Минской области 1904 года рождения. Он описывает с их слов быт в лагере - 300 граммов хлеба в сутки с примесью древесной муки и два раза в день суп из брюквы.

"Сильно больных с лагеря забирали и направляли в особый лагерь, где их расстреливали или удушали в газовых камерах и сжигали в печах", - излагает полученные сведения капитан в политдонесении.

Еще одна телеграмма - от члена военного совета Украинского фронта генерал-лейтенанта Константина Крайнюкова, направленная 29 января 1945 года товарищу Маленкову. "Освобожден район концентрационных лагерей Освенцим. Ужасный лагерь смерти. Каждый лагерь представляет собой огромную площадь, обнесенную изгородью из нескольких рядов колючей проволоки, поверх которой электрические провода высокого напряжения. …Бесконечные толпы людей, освобожденные Красной армией, идут из этого лагеря. Все они выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые", - сообщается в телеграмме.

Телеграмма об освобождении Освенцима, направленная Георгию Маленкову.

В другой докладной записке, направленной военным корреспондентом "Комсомольской правды" капитаном С. Крушинским начальнику политуправления первого Украинского фронта, говорится о том, что "лагере № 1 (Освенцимский) находится ряд особо интересных лиц, как то доцент Варшавского университета доктор Станислав Капушинский, председатель профсоюза железнодорожников Польши Адам Курилович, профессор, известный ученый Венгрии Мансфельд, депутат германского парламента (фамилии депутата я не помню, но все указанные лица могут указать его)".

К моменту освобождения Красной армией лагеря Освенцим в нем оставалось еще примерно 7 тысяч больных и нетрудоспособных заключенных, которых ждала неминуемая гибель. Ранее немцы, опасаясь наступления Красной армии, депортировали в середине января из лагеря в Германию более 50 тысяч узников, многие из которых погибли во время этого "марша смерти". Узнав о существовании концлагеря командование первого Украинского фронта изменило план Висло-Одерской операции, что позволило сохранить жизни находившимся в Освенциме людям. Их дальнейшим спасением занимались медики, имевшие опыт спасения от дистрофии жителей блокадного Ленинграда. В ходе боев за освобождение лагеря и города Освенцим погибли 231 солдат и офицер Красной армии. Среди освобожденных был отец Анны Франк, впоследствии подготовивший к печати ее дневник. Одним из освободителей лагеря стал мусульманин из Дагестана, командир полка 100-й дивизии Мохамед Танкаев. А открыл ворота Освенцима майор Анатолий Шапиро, командовавший штурмовым отрядом 106-го стрелкового корпуса.

Послесловие

Концлагерь в Освенциме был создан 20 мая 1940 года и просуществовал до 27 января 1945 года. В нем впервые проводились испытания по уничтожению людей газом Циклон Б, на его территории осуществлялись бесчеловечные опыты над людьми доктором Йозефом Менгеле.

Когда советские солдаты заняли Освенцим, в его частично уцелевших, не сожженных немцами бараках-складах было найдено 1 185 345 мужских и дамских костюмов, 43 255 пар мужской и женской обуви, 13 694 ковра, огромное количество зубных щеток и кисточек для бритья.

В 2010 году в интервью "Комсомольской правде" и "Интерфаксу" президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес сказал накануне своего визита в Москву: "Я еду, чтобы поклониться русскому народу и Красной армии от лица всех евреев и народа Израиля за то, что спасли нас и всю планету от нацистского зла. Около 80 процентов погибших в Великой Отечественной войне пали на советских фронтах и среди них 200 тысяч советских еврейских солдат, 148 из которых удостоились звания Герой Советского Союза".