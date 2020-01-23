Единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая уже пропустила Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, продолжает бороться за то, чтобы поехать на Игры-2020 в Токио.

Большинство своих побед Ласицкене одержала, выступая в нейтральном статусе. Напомним, с ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне World Athletics) в связи с большим количеством допинговых нарушений. С тех пор каждый наш спортсмен должен был получать индивидуальный допуск на международные старты.

Но на данный момент даже этой возможности у Марии нет. В конце ноября 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским легкоатлетам.

Но Ласицкене тренируется, обращается к чиновникам, задает неудобные вопросы руководству ВФЛА, грозит исками в связи моральными, имиджевыми и материальными потерями, общается с журналистами, чтобы донести свою позицию. Какую именно, Мария рассказала корреспонденту "РГ" в рамках "Медиа дня", прошедшего на стадионе "Салют Гераклион".

Маша, в конце 2019 года вы написали открытое письмо, в котором задавали много вопросов министерству спорта и ОКР. Правда, сами же признавали, что не факт, что получите ответы. Тогда зачем все это? Крик души? Это же отнимает много сил, энергии…

Мария Ласицкене: Вы правы, сил тратим много. Ведь мы все это пишем сами: я, мой тренер Геннадий Гарикович Габрилян. Мы все обсуждаем с ним и с моим мужем (журналистом Владасом Ласицкасом. - Ред.). Это открытое письмо с вопросами на те темы, которые меня волнуют. Работа людей в министерстве спорта, в ВФЛА влияет на мою карьеру и на карьеру тренера, на карьеру тысячи легкоатлетов. Я считаю нужным спрашивать. Когда ситуация затягивается на четыре года, хочется понимать, что было сделано за это время. Мы все имеем на это право. Поэтому мы, в том числе комиссия спортсменов ВФЛА, и задаем эти вопросы. Федерация находится в самом плачевном состоянии. Я не увидела с их стороны никаких действий, направленных на то, чтобы в 2020 году я спокойно тренировалась и готовилась к Олимпиаде.

Мои патриотические чувства не могут исчезнуть из-за бездействия чиновников. Патриотизм во мне - в любви к родине, к тому месту, где я родилась. Поэтому я всегда сразу говорю, что о смене гражданства речи не идет. Перед Рио был полный шок, непонимание, что делать, куда идти. То, что я сейчас так спокойно говорю о возможном пропуске еще одной Олимпиады, это осознание того, что шансы на участие малы. Плюс мой характер. Если я буду паниковать и плакать, это никому не поможет. По-моему, даже в 2016 году я не плакала. Перед глазами просто была пелена. Ничего не понимала. Сейчас я хочу направить мысли не на то, чтобы сокрушаться "что делать, если ничего не будет", а на то, что сделать, чтобы все было.

Мария Ласицкене: Если я буду паниковать и плакать, это никому не поможет. Я защищаю свою карьеру, свое право выступать на международной арене

Решение не выступить 9 февраля на традиционном турнире "Русская зима" под эгидой ВФЛА - один из таких шагов?

Мария Ласицкене: Мы с Геннадием Гариковичем приняли такое решение. Так мы хотим выразить свое отношение к бездействию ВФЛА. С тех пор как в ноябре Дмитрий Шляхтин ушел с поста президента, ничего не изменилось. Все в ступоре. В тупике. Мой отказ от участия - это наше несогласие с ситуацией. Буду выступать на "Битве полов" на стадионе "Салюте Гераклион" 1 февраля и на чемпионате России 25-27 февраля в манеже ЛФК ЦСКА.

Чемпионат страны тоже проводит ВФЛА. Тут нет противоречия?

Мария Ласицкене: На чемпионате России выступаю за регионы - Московскую область и Кабардино-Балкарию. Я не могу их подвести. Должна принести медали, очки, здесь другой вопрос. А "Русская зима" - это коммерческий старт. Может, кто-то еще поддержит мою позицию. Но я ни в коем случае не могу влиять, просить, призывать.

(Тут к разговору присоединился тренер Геннадий Габрилян.)

Геннадий Габрилян: На чемпионате России будут выступать ребята, которые также оказались жертвами ситуации. Это те российские спортсмены, о которых Маша говорила. Не чиновники, а та родина, которую Маша не хочет покидать и до конца будет бороться, чтобы защищать честь страны, чтобы доказать - чистый спорт существует.

Маша, вы не хотите никого просить о поддержке. Но бороться в одиночку, пусть у вас есть своя собственная маленькая команда, тяжело.

Мария Ласицкене: Каждый решает для себя сам. Я воспитывалась на принципах честности к себе, к соперникам, к своим болельщиками. Я люблю свое дело. Все, что я делаю, неслучайно: появилась проблема, и Маша вдруг стала бороться. Я такая была и останусь, когда, дай бог, все это закончится. Это моя позиция. И когда меня спрашивают: "А вы не боитесь?", не понимаю, почему я должна бояться. Не хочу бояться. Не хочу даже думать об этом. Я борюсь за свое дело, за свою карьеру, за карьеру тренера. Это нормальная позиция человека, который любит то, чем занимается. А сейчас мне запретили выступать на международной арене. А национального уровня мне недостаточно. Я хочу защищать титулы чемпионки мира, Европы, хочу готовиться к Олимпиаде. Это все очевидные вещи. К тому, что было мало поддержки от спортсменов, я отношусь с пониманием, не обижаюсь. Но сейчас мы пытаемся возродить комиссию спортсменов при ВФЛА. Мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы голос спортсмена был весомым. Мы внесли предложения по изменению устава, по расширению состава комиссии, по дате проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА. К сожалению, пока мы были проигнорированы. Но мы продолжим работу, чтобы ситуация не повторилась. Ведь у нас растет молодое поколение спортсменов.

Как раз на днях был назначен новый министр спорта…

Мария Ласицкене: Вопросы к министерству спорта остались. Ждем реальных действий и надеемся на результат.

Кстати, о результате - спортивном. Как ситуация с отсутствием допуска на международные старты скажется на вашей подготовке? Вы же набираете форму и благодаря соревнованиям?

Мария Ласицкене: Геннадий Гарикович все держит под контролем. Правда? (Обратилась Маша к тренеру.)

Геннадий Габрилян: Надежда на то, что мы получим нейтральный статус, еще есть. Но я уже продумал два варианта, как въехать в этот сезон запасным способом, не имея зарубежных стартов. Но это будет сложно. Придется многое переосмыслить. На самом деле основной подготовкой в соревновательный период являются старты: технические, психологические. Все это способствует подводке к основному событию сезона. Если этих турниров не будет, придется ломать голову, думать, что предпринимать.

Вы как-то говорили, что любите вызовы.

Мария Ласицкене: Не такие. Хочется спокойно готовиться к главному старту сезона.

Геннадий Габрилян: Это не вызов. Нам приходится подстраиваться под обстоятельства, чтобы выйти из сложной ситуации с минимальными потерями.

Маша, где черпаете энергию, эмоции, чтобы продолжать тренировки, чтобы бороться?

Мария Ласицкене: Главная мотивация - любовь к своему делу, желание становиться лучше. Меня поддерживает очень много людей. Нас с Геннадием Гариковичем поддерживают семьи. На самом деле нам есть чему радоваться, где искать положительные эмоции. Да, есть непростые дни, когда идут обсуждения, споры, в том числе в комиссии спортсменов. Но мы в этом живем, считываем это нужным и правильным. Это тоже часть моей профессии. А я считаю себя профессионалом.

Кстати

Внеочередная выборная конференция ВФЛА пройдет 28 февраля в Москве. Пока исполняющей обязанности президента является Юлия Тарасенко. На пост главы федерации подано две официальные заявки - от руководителя Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова и спортивного менеджера Михаила Гусева. Срок подачи заявок истекает 29 января.