Изменение демографической ситуации, рост рождаемости… Острейшие проблемы. О них и не только говорим с главным акушером-гинекологом России академиком Лейлой Адамян.

Лейла Адамян: Хочу напомнить: репродуктивное здоровье, от которого зависит не только увеличение рождаемости, но и здоровье будущих поколений, начинается с яйцеклетки. И потому очень важно, чтобы яйцеклетка отвечала определенным высоким требованиям.

Звучит красиво. Но явно требуется ликбез: что значит - определенные высокие требования к яйцеклетке?

Лейла Адамян: Яйцеклетка - основа будущей жизни. Важно, чтобы она была полноценной, здоровой, своевременно созревшей. Как плод. Если она несет в себе дефекты, то исправить их практически невозможно. Это уже на всю жизнь.

Как же и когда узнать: качественная она или некачественная?

Лейла Адамян: Это надо делать заблаговременно. Девочка рождается с миллионами яйцеклеток. К моменту полового созревания их у нее остается 350-400 тысяч, которые она расходует всю жизнь.

Так много! И как судить об их здоровье? Тем более что с возрастом уходят здоровые или неполноценные. Этот процесс можно регулировать?

Лейла Адамян: Это тот случай, когда речь идет о саморегуляции. Каждый месяц они "выходят в свет", готовые к встрече и продолжению рода. Примерно к 20 годам наступает тот самый возраст, когда девушка созревает, когда она реально готова к продолжению рода. Когда минимум поломок, которые потом могут случиться. В этот период ее яйцеклетка наиболее "стрессоустойчива". По существу яйцеклетка - носитель кода всей будущей жизни.

Сейчас все чаще звучат пожелания о снижении возраста вступления в брак. Ссылаются и на великого Пушкина, его няню из "Евгения Онегина", которая признается, что вышла замуж в 13 лет. Лейла Владимировна, ваш акушерско-гинекологический стаж почти полвека. Сама вы стали мамой в 20 лет. На ваш взгляд, уменьшение брачного возраста - это благое пожелание или…? Ведь сейчас - и это ни для кого не секрет - даже очень любящие пары не стремятся к официальному браку. Новые технологии, сексуальная вседозволенность отодвигают молодых не только от создания семьи, но и от рождения ребенка. Есть статистика, когда вообще становятся родителями?

Лейла Адамян: Статистика есть. И не только у меня. Она свидетельствует: то, о чем вы сказали, характерно для всего мира. Может быть, за исключением южных республик, где как-то умудряются сохранять традиционное отношение к браку. Есть цифры падения рождаемости. Кстати, знаете, почему она падает? Не только потому, что не торопятся заводить потомство. Но и потому, что начинают задумываться о нем тогда, когда, как говорится, поезд ушел. Теперь никого не удивляет, что все чаще прибегают к ЭКО, к суррогатному материнству. Это же не от хорошей жизни. А оттого, что упущено время.

Ранний брак - это огромная проблема. Среди матерей, которые отказались от своих детей, несовершеннолетних почти 50 процентов

Улучшит ли демографическую ситуацию снижение брачного возраста? Известно, что наилучшее качество яйцеклеток - от 19 до 30 лет. В это время у них минимальное количество поломок, дефектов, изменений. Организм наиболее устойчив ко всем невзгодам. И если исходить из факта, какой плод будет наиболее качественным, то надо подразумевать именно этот период. Он наиболее благоприятный и оптимальный для потомства. Яйцеклетка готова. Дальше она перезревает. Простая поговорка "всему свое время" не устарела и не устареет никогда. Это основа основ жизни. К 35 годам происходит постепенное снижение и качества, и количества яйцеклеток. После 37 и то и другое драматически падает. К 40-45 годам происходит нарушение цикла, появляются признаки старения. И это отражается на генофонде человека.

Знает об этом некий 70-летний публичный мужчина, который завел себе молодую возлюбленную и собирается на старости лет вновь стать отцом? Телевидение без конца рассказывает подобные истории. Или это не имеет значения, потому что возлюбленная молодая? От мужчины ничего не зависит?

Лейла Адамян: Во-первых, замечу: это данность, от этого никуда не деться.

Седина в бороду - бес в ребро?

Лейла Адамян: Ну зачем так? Наша область очень деликатная, как все то, что касается интимной жизни человека. Но когда речь о подобных союзах, конечно, не совсем уместны пожелания типа "совет да любовь". Крайности - всегда плохо. Сегодня они объяснимы. Те же ранние браки и стремление к ним - следствие демографической проблемы, которая возникла. Ссылаются на исторические факты. Например, свод законов VI-VII веков признавал совершеннолетие в 12 лет. И это был возраст для вступления в брак. Принцесса Изабелла стала супругой короля Франции в 15 лет. В России в конце XVIII века Церковь устанавливала брачный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет для мужчин. С 1830 года царь Николай определил 15-летний возраст для невесты и 16-летний для жениха.

Так, может, ничего нового мы не предлагаем? Просто следуем историческим фактам. И человек за минувшие века не изменился? Те же яйцеклетки и те же сперматозоиды?

Лейла Адамян: Я не знаю, какие были яйцеклетки и сперматозоиды в те века. Но сегодня практически все цивилизованные страны от ранних "детских" (!) браков практически отказались. По разным причинам. Прежде всего раньше была иная продолжительность жизни. Вы ссылались на няню из "Евгения Онегина". Напомню, что тогда мужчина в 40 лет считался стариком. И уклад жизни женщины был совершенно другой.

Ребенок из пробирки - социальное достижение. Доказана его полная безопасность как для ребенка, так и для матери

Почему я и мои коллеги из других стран считают, что ранний брак - это огромная проблема для репродукции в целом? Девочка даже в 14 лет не готова к настоящей взрослой жизни. Ей бы еще развиваться. И прерывание этого естественного физиологического развития наносит ей урон. Не говоря уж об интеллектуальном развитии.

С вашими коллегами из других стран встречаюсь каждый год на январских конгрессах по репродукции, которые вы традиционно проводите в Москве. И они, и вы считаете, что чрезвычайно ранние браки могут быть. Но они все-таки обкрадывают развитие организма, в том числе и интеллектуальное…

Лейла Адамян: Именно так. Надо знать, что беременность у подростка часто заканчивается искусственным прерыванием или самопроизвольным выкидышем. Показатели материнской смертности у них в пять раз выше, чем в общей популяции. Внебрачная рождаемость составляет 69 процентов. Среди матерей, которые отказались от своих детей, несовершеннолетних почти 50 процентов.

Ранние браки в основном совершаются в ситуации сексуального насилия. Они лишают возможности развиваться, подвергают риску беременности, к которой не готовы ни физически, ни психологически. Но нельзя сбросить со счетов диктат гормонов. В возрасте 14 лет подросток находится под их влиянием. Поэтому доминируют импульсивность, сильные чувства, перемена настроения.

Именно в этом возрасте подростки - особенно юноши - могут быть склонны к суициду. В этом возрасте могут давать сбои важнейшие системы организма: гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, нервная, сердечно-сосудистая системы проявляют себя не всегда адекватно. Порой внешне подросток выглядит как взрослый. А важнейшие системы его жизнедеятельности не успевают за внешними изменениями. Они еще детские. Практически ничто в организме не готово к тому, чтобы принять и довести до благополучного разрешения наступившую беременность. Это огромный стресс для юного, еще растущего организма.

Лейла Адамян: Простая поговорка "всему свое время" не устарела и не устареет никогда. Фото: Сергей Куксин/РГ

Все так мрачно?

Лейла Адамян: Нет. Жизнь невозможна без исключений. И очень бы хотелось, чтобы о них тоже знали. Хотя бы потому, что таких исключений меньше не становится. Напротив, их все больше. Почему? Да потому что биологический возраст не всегда соответствует паспортному. Некоторые девушки в этом возрасте более зрелые. Почему? Нет объяснения. Это генетика, на которую нет управы. Знаю - и постоянно становлюсь свидетелем подобных жизненных ситуаций. Веду даже некую статистику: когда дети рожают детей.

Смею утверждать: дети могут рожать здоровых детей. Потому считаю правильным, что брачный возраст начинается с 18 лет, но разрешается вступать в брак с 16 лет. При наличии особых обстоятельств. Но ранние беременности должны быть под особым контролем медиков. Нужно учитывать особенности течения беременности и родов. Здесь значительный процент осложнений. Да, рождение детей детьми возможно. И это подтверждается опытом не только зарубежных стран, но и опытом 24 регионов нашей страны: в некоторых из них нижняя возрастная планка установлена в 14 лет.

Не хотим никого пугать. Тем более что-то запрещать. Просто хотим напомнить, что всему свое время. Но… Современные технологии позволяют обрести радость материнства и в 50, и даже в 60 лет. Иногда приходится прибегать к ЭКО или суррогатному материнству. Дети - это же счастье. И неважно, каким путем они появились на свет?

Лейла Адамян: Необходимо учитывать особенности времени и возможности, которые оно дает. Увеличилась продолжительность жизни. Женщины живут на 10 лет дольше мужчин. Долголетие, которое стало фактом, означает не только физическую, но и социальную, и ментальную активность. Женщины в этом возрасте могут себе позволить полноценную жизнь. И нередко задумываются о рождении ребенка, невзирая на возраст. Я это называю активным репродуктивным долголетием.

Лейла Владимировна, конкретнее: о чем речь?

Лейла Адамян: Речь о том, что после 37 лет, как мы говорили, и количество, и качество яйцеклеток уменьшается и ухудшается. Это естественный физиологический процесс. У многих женщин к этому времени имеются эндокринные нарушения, иммунологические, сердечно-сосудистые сбои, что, естественно, отражается в целом на здоровье. Но современные возможности вопреки всему позволяют победить бесплодие. Сейчас таких женщин много. Да, позади учеба, карьера, стрессы. Устроена социальная жизнь, и самое время стать мамой.

Естественным путем? С помощью ЭКО? Суррогатного материнства? По поводу ЭКО уже преодолен нагнетаемый страх об онкологических осложнениях?

Лейла Адамян: Конечно, самый хороший путь - получить ребенка в естественных условиях с любимым мужем. Однако, к сожалению, в каждом втором случае это, увы, недостижимо. Имеется множество препятствий: трубный факт, перенесенные осложнения после абортов, воспалительных процессов, даже операций. То есть к этому времени путь к материнству может быть тернистым. Но такое бесплодие преодолимо. Сегодня практически каждая женщина может получить ребенка. Тому могут способствовать и новые операции, которые полностью восстанавливают анатомию женских органов. Прежде всего лапароскопические. Порой этого достаточно для наступления беременности.

Но все же в этом возрасте чаще всего приходится прибегать к ЭКО. Сейчас "ребенок из пробирки" - социальное достижение. Доказана его полная безопасность при правильном выполнении как для ребенка, так и для матери. И практически гарантированный результат. Этот результат обеспечивается в том числе и возможностями предымплантационной, генетической диагностики, которая для возрастных пар необходима. Она исключает рождение генетически неполноценных детей. Важно, что ЭКО стало доступным: расходы на него покрываются государством. Это огромное достижение нашей медицины.

Что же касается онкологических осложнений, то они надуманные. Особое значение в ситуациях, когда преждевременно наступает истощение яичников. Тогда ЭКО невозможно с помощью собственных яйцеклеток. Но и для таких женщин есть свет в конце туннеля. Нами создана новая система и подход к этим больным. Предложена операция, позволяющая омолодить яичник.

Должна сказать читателю: эту операцию впервые в нашей стране по собственной методике провела моя собеседница академик Лейла Адамян 6 марта прошлого года в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. А теперь на ее счету 29 таких операций. Надеемся, что женщины, которым они проведены, станут мамами. И мы обязательно об этом напишем. 29 женщинам крупно повезло. Но соискателей такого исцеления не тысячи - миллионы. Куда им податься? Разработанная вами операция может стать общедоступной?

Лейла Адамян: Я не собираюсь скрывать нюансы новой технологии, новых подходов. И на очередном съезде по репродуктивному здоровью я о ней подробно расскажу коллегам. Она не требует особых затрат. Надо просто освоить предложенную технологию. Мы открыты.