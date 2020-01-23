Лукашенко отметил стратегическую значимость отечественной науки

Высокий интеллект нации и живительный источник культурных традиций, по словам Александра Лукашенко, питают мощь современной Беларуси, научная отрасль которой имеет для развития страны стратегическое значение. Об этом президент РБ заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Чествуя накануне Дня белорусской науки ее лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития страны отрасли", - заявил Лукашенко, отметив, что присвоение научных званий станет для лауреатов их очередной победой на сложнейшем пути познания законов природы и общества, основой для новых свершений.

Дипломы доктора наук из рук главы государства получили одиннадцать ученых. В их числе - представители медицинских, педагогических, технических, филологических и экономических наук. Аттестаты профессора были вручены семи работникам образовательных, научных и медицинских учреждений. "За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные", - подчеркнул президент, обращаясь к собравшимся во Дворце Независимости.

В тоже время он напомнил на церемонии и о своем принципиальном требовании, чтобы открытия и исследования делались с прицелом на практические результаты. "Нам нужны разработки ученых, которые можно применить на деле", - убежден глава государства, высказав пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере.

Подчеркнув, что наука в республике пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства, он обратил внимание и на возросшие требования к исследовательской элите страны. Отечественные ученые, напомнил президент, активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из них большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения.

Беларусь, констатировал глава государства, уже обрела широкую известность благодаря исследованиям и разработкам в области информационных и космических технологий, атомной энергетики, физики, машиностроения, агропромышленных и биотехнологий, медицины и фармацевтики. "Все, что достигнуто во благо человека и нашего государства, - заслуга таких, как вы, - самоотверженных и преданных благородным целям людей. На ваших плечах, как бы пафосно это ни звучало, - ответственность за будущее наших детей", - резюмировал Лукашенко, пожелав ученым постоянного вдохновения.

Кстати, высшая аттестационная комиссия Беларуси в истекшем году, уточняют официальные источники, присудила ученую степень 397 соискателям, из них 39 - доктора наук и 358 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из Китая, Вьетнама, Ливии, Ирака, Ирана, Казахстана, России, Нигерии, Украины, Туниса.