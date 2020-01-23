Лукашенко отметил стратегическую значимость отечественной науки

"Чествуя накануне Дня белорусской науки ее лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития страны отрасли", - заявил Лукашенко, отметив, что присвоение научных званий станет для лауреатов их очередной победой на сложнейшем пути познания законов природы и общества, основой для новых свершений.
Дипломы доктора наук из рук главы государства получили одиннадцать ученых. В их числе - представители медицинских, педагогических, технических, филологических и экономических наук. Аттестаты профессора были вручены семи работникам образовательных, научных и медицинских учреждений. "За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные", - подчеркнул президент, обращаясь к собравшимся во Дворце Независимости.
В тоже время он напомнил на церемонии и о своем принципиальном требовании, чтобы открытия и исследования делались с прицелом на практические результаты. "Нам нужны разработки ученых, которые можно применить на деле", - убежден глава государства, высказав пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере.
Подчеркнув, что наука в республике пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства, он обратил внимание и на возросшие требования к исследовательской элите страны. Отечественные ученые, напомнил президент, активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из них большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения.
Беларусь, констатировал глава государства, уже обрела широкую известность благодаря исследованиям и разработкам в области информационных и космических технологий, атомной энергетики, физики, машиностроения, агропромышленных и биотехнологий, медицины и фармацевтики. "Все, что достигнуто во благо человека и нашего государства, - заслуга таких, как вы, - самоотверженных и преданных благородным целям людей. На ваших плечах, как бы пафосно это ни звучало, - ответственность за будущее наших детей", - резюмировал Лукашенко, пожелав ученым постоянного вдохновения.
Кстати, высшая аттестационная комиссия Беларуси в истекшем году, уточняют официальные источники, присудила ученую степень 397 соискателям, из них 39 - доктора наук и 358 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из Китая, Вьетнама, Ливии, Ирака, Ирана, Казахстана, России, Нигерии, Украины, Туниса.