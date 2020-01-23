Лукашенко поздравил с юбилеем Михаила Гусмана

Ярким примером "подлинного профессионализма и преданности любимому делу" назвал в приветственном адресе глава Беларуси многолетнюю деятельность первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана.

В Беларуси, говорится в тексте поздравления Александра Лукашенко в связи с 70-летием российского журналиста, Михаила Гусмана "знают и глубоко уважают как необычайно эрудированного человека, талантливого журналиста и литератора, компетентного руководителя в медийной сфере". Поздравление распространила 23 января пресс-служба главы государства.

Президент РБ отметил, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников, Гусману удалось создать галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся образцами высочайшего журналистского мастерства.

"Убежден, ваши богатый опыт и заслуженный авторитет будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами разных стран", - отметил Лукашенко, пожелав юбиляру доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений.