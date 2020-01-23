МЧС России сверстало план технического перевооружения на 2020 год. Помимо серийной и хорошо зарекомендовавшей себя техники планируется проверить в опытном режиме и экспериментальное оборудование. На эти цели предусмотрено потратить более 15 миллиардов рублей.

В планы переоснащения вошли плавсредства для подразделений инспекции по маломерным судам, пенообразователи, многофункциональные спасательные автомобили для пожарных, другая специальная автомобильная техника. Также существенно увеличатся поставки пожарных рукавов и другого пожарно-технического вооружения. Помимо этого спланирован капитальный ремонт 5 вертолетов и 270 единиц пожарно-спасательной техники.

Среди наиболее необычных образцов техники можно выделить, пожалуй, два. Один из них - это плавающее пожарно-спасательное транспортное средство на гусеничном ходу. К горящим объектам машина может не только подъехать, но и подплыть. Казалось бы, зачем нужно такое несочетаемое соединение функций в одном образце? На самом же деле его создание подсказала сама жизнь, когда необходимо было работать в условиях разрушенной инфраструктуры на территориях, подверженных паводкам.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, высокопроходимое спецсредство даст возможность эвакуировать пострадавшее население и материальные ценности, доставлять аварийно-спасательные средства и пожарное оборудование, а также спасателей в районы чрезвычайных ситуаций. Первый опытный образец пожарной амфибии поступит в этом году в Тульский спасцентр.

Вторая перспективная разработка - пожарная машина "Гефест". Ее опытное производство освоили уральские машиностроители из Кургана.

Плавающая пожарная машина нужна для территорий, подверженных паводкам. Там ведь тоже горит

Опытный образец выполнен на шасси "КАМАЗа". Он способен тушить пожар при экстремально низких температурах так, чтобы не замерзали рукавные линии. При температурах под минус 50 - это самое слабое место при тушении пожаров. Обычно в ходе проливки заледеневшие рукава ломаются в местах сгибов, и их приходится менять на новые. Тратится время. У "Гефеста" ничего менять не нужно. Разработчики применили оригинальные решения для отогрева рукавов прямо во время тушения. В рамках опытной эксплуатации уникальный автомобильный комплекс первыми опробуют пожарные подразделения в Иркутской области.

А в Северо-Кавказский поисково-спасательный отряд поставят мобильный комплекс поиска пострадавших в снежных завалах и лавинах. Сверхширокополосный прибор предназначен для повышения точности определения погребенных под снегом людей.