Все три российских теннисиста в мужском одиночном турнире на Australian Open - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - вышли в третий круг.

Первым по хронологии на корт вышел Медведев. Противостоял ему испанец Педро Мартинес-Портеро, который в стартовом матче уверенно переиграл представителя топ-100 рейтинга немца Доминика Кепфера.

По сути, борьба во встрече Медведев - Мартинес-Портеро была лишь в ее начале. В первом сете соперники обменялись брейками, но в ключевой момент россиянин во второй раз взял чужую подачу и повел в счете по партиям. В двух оставшихся сетах Даниил не дал повода усомниться в своем мастерстве. Как итог - 7:5, 6:1, 6:3 в его пользу.

- Мне было нелегко, особенно в первой партии. Но я оставался в игре на протяжении всего матча и в итоге сумел победить, потому что у оппонента меньше опыта, - считает Медведев. - Я старался все время оказывать давление, и это сработало. В целом эта встреча прошла лучше, чем предыдущая.

Даниил также рассказал о том, почему по ходу матча у него шла кровь из носа. По его словам, с ним такое случается один-два раза в год, и ничего страшного в этом нет.

- Со мной такое иногда бывает. Обычно не во время встреч, так что пришлось остановить кровь. Вообще на это уходит три-четыре минуты. Я вызвал физиотерапевта, чтобы он мне помог. Помню, в прошлом году на Australian Open случилось то же самое. С давлением это никак не связано, иначе у меня бы в каждой игре шла кровь, - подчеркнул Медведев.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Даниил поспорит с победителем пары Хауме Мунар (Испания) - Алексей Попырин (Австралия).

Потрясающую форму набрал Андрей Рублев. В матче второго круга в Австралии он уверенно обыграл в трех сетах представителя Японии Ючи Сугиту - 6:2, 6:3, 7:6. Следующим соперником Андрея будет либо бельгиец Давид Гоффин, либо француз Пьер-Юг Эрбер.

В нынешнем сезоне Рублев победил во всех десяти встречах, взял два титула - в Дохе и Аделаиде. А всего его беспроигрышная серия составляет уже 14 матчей. Кроме того, россиянин повторил свой лучший результат в Мельбурне (2018). Андрей в четвертый раз в карьере примет участие в третьем круге на турнире серии "Большого шлема".

- Чувствовал себя намного лучше, чем в первом матче. Я был спокойнее, увереннее, но при этом непонятно, зачем было много эмоций напоказ. Сам не знаю для чего. Это немножко усложнило игру. На болельщиков Сугиты внимания не обращал. На Australian Open такое часто встречается, что чьи-то поклонники начинают громко кричать. Уже не первый раз такое происходит, - сказал Рублев.

В упорной борьбе Карен Хачанов одолел в матче второго круга Элиаса Имера - 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6. В следующем круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Что касается женского одиночного турнира, то в третий круг пробились две россиянки: Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. Александрова свой матч провела сегодня утром против чешки Петры Квитовой.

А Павлюченкова накануне в упорной борьбе в двух сетах победила американку Тэйлор Таунсенд - 7:5, 7:6. За выход в следующую стадию Анастасия поборется с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.

Не сумела выйти в третий круг Светлана Кузнецова. Экс-вторая ракетка мира проиграла итальянке Камиле Джорджи - 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час три минуты.

Еще одна россиянка - Анастасия Блинкова проиграла во втором круге представительнице Казахстана Зарине Дияс в трех партиях (6:4, 3:6, 4:6).