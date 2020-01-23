Новости

Infiniti отсрочила выход преемника FX 08:32
Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии 08:15
Гастроэнтерологи назвали неожиданную причину гастрита 07:33
Власти Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолетом 07:20
Генсек ООН назвал угрожающих миру "всадников апокалипсиса" 07:05
Госдеп США учредил должность спецпосланника по борьбе с влиянием Китая 06:21
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле 05:58
Volkswagen заплатит 149,5 миллиона долларов штрафа в Канаде 05:48
Трамп пожаловался на несправедливое отношение ВТО к США 05:37
США объяснили необходимость присутствия своих войск в Сирии 05:14
Президент США побил свой рекорд по числу постов в Twitter 04:47
В Южно-Сахалинске оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне 04:40
В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек 04:34
В Якутии возбуждено дело о массовом отравлении в спортшколе 04:22
На Дальнем Востоке массово "заминировали" детские сады 04:20
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц 04:15
Пушков посмеялся над намерением "полунищей" Украины вступить в ЕС 04:14
Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов 04:04
На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил пепел 03:55
США упрекнули КНР в медлительности касательно мер против коронавируса 03:47
ООН выделила 10 миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке 03:34
Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу 02:59
Мишустин назначил Пархоменко врио главы Росздравнадзора 02:14
Вероника Скворцова назначена главой ФМБА 01:50
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
23.01.2020 08:15
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Фото: Михаил Синицын/ РГ Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Эксперт: Шараповой не нужно уходить из тенниса

В матче второго раунда соперником первой ракетки России стал представитель Испании Педро Мартинес-Портеро, которые до этого ни разу не играли друг против друга. Испанец в рейтинге АТР располагается за пределами первой сотни, однако в стартовом сете он сумел долгое время играть на равных.

Лишь при счете 5:5 Медведеву удалось выиграть два гейма подряд - 7:5. Второй сет стал для россиянина легкой прогулкой. Преимущество Медведева над испанцем было просто подавляющим - 6:1. Третий сет так же не доставил россиянину особых проблем - 6:3.

Матч продлился чуть более двух часов. В активе российского теннисиста 19 подач на вылет, он реализовал шесть из 12 брейк-поинтов.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Хауме Мунар - Алексей Попырин.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге
Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ
ММА
ММА
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе