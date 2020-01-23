Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.

В матче второго раунда соперником первой ракетки России стал представитель Испании Педро Мартинес-Портеро, которые до этого ни разу не играли друг против друга. Испанец в рейтинге АТР располагается за пределами первой сотни, однако в стартовом сете он сумел долгое время играть на равных.

Лишь при счете 5:5 Медведеву удалось выиграть два гейма подряд - 7:5. Второй сет стал для россиянина легкой прогулкой. Преимущество Медведева над испанцем было просто подавляющим - 6:1. Третий сет так же не доставил россиянину особых проблем - 6:3.

Матч продлился чуть более двух часов. В активе российского теннисиста 19 подач на вылет, он реализовал шесть из 12 брейк-поинтов.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Хауме Мунар - Алексей Попырин.