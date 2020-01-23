МИД Японии посоветовал воздержаться от поездок в Ухань из-за вспышки пневмонии

Японское внешнеполитическое ведомство повысило уровень опасности до второго (по четырехбалльной шкале) в отношении китайского города Ухань (провинция Хубэй, КНР - прим. "РГ"), где была зарегистрирована вспышка пневмонии нового типа.

Гражданам островного государства рекомендовано воздержаться от поездок в указанный населенный пункт. Возвращающимся из КНР японцам в случае обнаружения первичных симптомов простудного заболевания необходимо незамедлительно надеть маску и обратиться к врачам.

Как рассказал заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Акихиро Нисимура, правительство страны незамедлительно ввело первый уровень опасности в отношении Китая после получения информации о распространении там инфекционного заболевания.

"Исходя из текущего положения дел, а также опираясь на данные исследований Всемирной организации здоровья (ВОЗ), мы повышаем до второго уровень опасности в отношении города Ухань", - заявил Нисимура, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам представителя японских властей, специалисты из Страны восходящего солнца продолжат собирать актуальные данные о распространении коронавируса в Китае и будут своевременно информировать о развитии ситуации население японского архипелага.

По последним сведениям, в Поднебесной выявлен 571 заболевший пневмонией нового типа. При этом как минимум 17 человек не смогли побороть инфекцию и умерли. Около 100 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Китайские власти принимают срочные меры в очагах распространения инфекции. Так, в городе Ухань, где зафиксировано наибольшее количество заболевших, приостановлены работа аэропортов и движение железнодорожного транспорта. Местным жителям надлежит без лишней надобности не покидать пределы населенного пункта. Как отмечают эксперты, вирус способен передаваться от человека к человеку. Он распространяется воздушно-капельным путем.