МИД Кореи открыл "Арктический клуб" с участием России

Южнокорейское внешнеполитическое ведомства создало "Арктический клуб в Корее", где помимо хозяев принимают участие представители семи государства Арктики, включая Россию.

Согласно распространенному МИД РК заявлению, вчера состоялась первая встреча "Арктического клуба в Корее", где арктические государства были представлены послами, а Корея - представителем МИД РК по сотрудничеству в Арктике Квон Се Чжуном. Судя по представленной фотографии, от РФ на первом заседании клуба был посол Российской Федерации в Сеуле Андрей Борисович Кулик. Среди прочих (помимо России и Кореи) государств-участниц этой новой структуры - США, Канада, Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция.

Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, заседания клуба будут проходить в неофициальном формате, но там будут обсуждаться самые серьезные проблемы, имеющие отношении к арктическому региону. Согласно словам южнокорейского представителя Квон Се Чжуна, они намерены обсуждать развитие сотрудничества в регионе, загрязнение Мирового океана, глобальные изменения климата и иные вопросы. "Надеюсь, что общение с послами арктических государств будет способствовать активизации сотрудничества и поможет более глубоко обсудить все проблемы Арктики", - сказал Квон.

Отметим, что в последние годы Республика Корея ведет активную работу по части изучения полярных регионов - Арктики и Антарктики. Учитывая, что РК не является государством, которое имеет собственную границу с Арктикой, то корейцы возлагают большие надежды на сотрудничество с Россией. Также компании РК проявляют большой интерес к использованию Северного морского пути для транспортировки грузов из Кореи в Европу. Это направление включено в концепцию "Девяти мостов" сотрудничества между РФ и РК, которая определяют основную стратегию взаимодействия Москвы и Сеула в сфере экономики и торговли.