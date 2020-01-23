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23.01.2020 17:51
Рубрика: Экономика

Игры по правилам

Минстрой обозначил, какими должны быть детские площадки
Текст: Марина Трубилина
Детские площадки будут комбинировать со спортивными, но без экстрима, на юге страны - делать горки пластиковыми, а не металлическими, а обсаживать их колючками и вовсе запрещено. Минстрой составил методику обустройства детских и спортивных площадок в парках, скверах и дворах. Документ носит рекомендательный характер, но местным властям стоит на него ориентироваться.
Пластиковые горки подходят для любого климата. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Пластиковые горки подходят для любого климата. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Пластиковые горки подходят для любого климата. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: iStock
Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах

В приказе минстрой рекомендует местным властям делать площадки многофункциональными и не однообразными во всем населенном пункте. Можно создавать комплексы из игровых и спортплощадок с зонированием их по возрастам, интересам и состоянию здоровья посетителей. Детские игровые площадки даже рекомендуется комбинировать со спортивными - "для обеспечения непрерывности развивающего воздействия". А вот оборудовать во дворах места для занятий экстремальными видами спорта нежелательно из соображений безопасности. Материалы следует подбирать по климату: к примеру, на юге вместо раскаляющихся на солнце металлических горок устанавливать пластиковые. Есть рекомендации и к озеленению - скажем, на площадках для малышей запрещено высаживать колючие растения, а там, где бывают дети до 14 лет, - с ядовитыми плодами.

Оборудовать во дворах места для занятий экстремальными видами спорта в Минстрое считают лишним

Как отмечает руководитель архитектурного бюро MAParchitects Александр Порошкин, в рекомендациях сделан акцент на сценариях использования площадок, есть расчеты по их пропускной способности в зависимости от времени суток, видов активности. Между тем, по мнению эксперта Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Ирины Генцлер, площадки с учетом новых рекомендаций будут обходиться дороже, чем сейчас, поэтому проектировщики будут, как и раньше, использовать лишь строительные и прочие нормы.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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