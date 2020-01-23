Детские площадки будут комбинировать со спортивными, но без экстрима, на юге страны - делать горки пластиковыми, а не металлическими, а обсаживать их колючками и вовсе запрещено. Минстрой составил методику обустройства детских и спортивных площадок в парках, скверах и дворах. Документ носит рекомендательный характер, но местным властям стоит на него ориентироваться.

В приказе минстрой рекомендует местным властям делать площадки многофункциональными и не однообразными во всем населенном пункте. Можно создавать комплексы из игровых и спортплощадок с зонированием их по возрастам, интересам и состоянию здоровья посетителей. Детские игровые площадки даже рекомендуется комбинировать со спортивными - "для обеспечения непрерывности развивающего воздействия". А вот оборудовать во дворах места для занятий экстремальными видами спорта нежелательно из соображений безопасности. Материалы следует подбирать по климату: к примеру, на юге вместо раскаляющихся на солнце металлических горок устанавливать пластиковые. Есть рекомендации и к озеленению - скажем, на площадках для малышей запрещено высаживать колючие растения, а там, где бывают дети до 14 лет, - с ядовитыми плодами.

Оборудовать во дворах места для занятий экстремальными видами спорта в Минстрое считают лишним

Как отмечает руководитель архитектурного бюро MAParchitects Александр Порошкин, в рекомендациях сделан акцент на сценариях использования площадок, есть расчеты по их пропускной способности в зависимости от времени суток, видов активности. Между тем, по мнению эксперта Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Ирины Генцлер, площадки с учетом новых рекомендаций будут обходиться дороже, чем сейчас, поэтому проектировщики будут, как и раньше, использовать лишь строительные и прочие нормы.